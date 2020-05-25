全國舊振南盃漢餅新星選拔大賽 中華醫大奪冠

中華醫事科大餐旅系黃裕文教授帶領選手蘇美恩、蔡昀真參加百年餅店舊振南舉辦的2020全國舊振南盃漢餅新星選拔大賽，昨天以「愛戀三部曲」獲漢餅烘焙金星獎、5萬元獎金及冠軍獎座，今天凱旋校方表揚。

舊振南餅店「為推廣中式漢餅美學及漢餅文化能向下扎根」，舉辦漢餅新星選拔賽，參賽對象餐飲科系學生，冠軍獎金5萬元，吸引各地學校50多隊參賽。中華醫大「金牌教練」黃裕文帶領四技餐旅系三年B班的廚藝選手參賽。

黃裕文表示，「愛戀三部曲」主題製作三款喜餅，第一款是「情竇初開」，內餡融入在地食材玉井芒果乾和芒果青果乾，口感吃起來是酸酸甜甜，外皮利用香蘭葉取代常見的抹茶粉調色，讓餅皮帶點芋頭香。

第二款是「戀事發生（花生）」，食材選用北港花生入餡，比喻所有愛戀的喜事隨之發生（花生）,餅的外型就以花生原型為發想。

第三款外型是愛心造型的「心花怒放」，使用台東洛神花及玫瑰花入餡，再以中點西做的手法融合呈現，希望戀人們吃了心情好、濃情蜜意，愛戀幸福又圓滿。

校方表示，主題設計需結合「說菜」來呈現作品意涵，老師張明蘭協助指導文稿撰寫潤飾，實作與說菜完美融合，「愛戀三部曲」，以風味絕佳的口味及霸氣的展台獲得評審團的青睞，從初賽50多隊中晉級決賽，最後更由8隊決賽列強脫穎而出。 金星獎作品「愛戀三部曲」情竇初開（左起）、戀事發生、心花怒放。

圖／張明蘭提供