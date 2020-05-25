明道中學高職部 全國私校第一名 誰與爭鋒

圖／明道中學高職部 提供

明道中學高職部學生技藝超群，考學亮眼。三年學習錄取台科、北科、雲科、高餐等科技大學前三志願人數多達392位，另外以「特殊選才」管道進入台大、清華、台科等，全國人數最多。在技藝表現，每年參加「全國中等學校技藝競賽」共獲20金手獎20優勝，培育22位國手參加「世界技能競賽」，為國爭光；而在「國際發明展」中奪得32金45銀殊榮，全國高中職第一。所有表現印證「在明道發現你自己」。

資訊科的江承蔚同學，運用自己的想像力與專業技能，擁有「可攜式身體清洗裝置」、「滴眼藥水輔助器」、「人聲模擬裝置」4項發明專利、30多項發明獎，更獲選「十大傑出青年發明獎」，由蔡英文總統親自頒獎，被稱為「有溫度的發明少年」，今年更獲頒「總統教育獎」殊榮，同時錄取清華大學。「資電三傑」朱育辰、林秉誼、端木鈺麒，同時考取台灣科技大學，朱育辰同學分享，透過「興趣」、「理解」及「動手做」，將課堂上學會的理論實際應用，並透過積極參與黑克松(Hackathon)程式設計活動，學會溝通及團隊合作，提升自己未來的競爭力，並且透過繁星計畫錄取臺科大電機系。

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摘下全國技能競賽「會計資訊」第1名金手獎的陳姿穎同學，分享自己成功的關鍵，在於學長姐的經驗傳承，自己需規劃練習的內容與節奏，精益求精，也感謝指導老師、學校給予的豐富資源，透過優異的技術表現錄取台科大企管系。錄取臺灣科技大學應用外語系的林庭宇同學在高中時期取得10項商業類證照，獲得技藝競賽「職場英文」項目金手獎，參加教育部舉辦「外交小尖兵」競賽，榮獲全國第三，以及至紐西蘭及印尼交流的機會。她說，從豐富多元學習經歷中學會「堅持」，面對比賽、檢定、面試等挑戰，正面迎擊，盡自己的能力做到最好。尤靜娟同學在文字資料處理、多媒體資料處理領域上懷抱興趣，認真向學，連兩年獲得「資訊月資訊應用競賽中文輸入組」全國銀牌的優異成績，此外，熱心校務擔任學生會副會長，錄取第一志願台灣大學圖書資訊學系。在明道高職部，不僅台科大，錄取台大也沒問題！

餐旅群更是高手雲集，國際技能競賽餐飲服務國手楊詠琪同學，以堅定的意志與良好的服務專業，奪得世界銀牌，為國爭光，同時考上夢寐以求的臺科大！西餐烹飪國手范乾輝同學從一年級開始接受餐飲科師長的專業培訓，也給自己設定取得國手的目標，終如願代表國家在國際技能競賽榮獲優勝佳績，並錄取第一志願高雄餐旅大學。以17歲最年輕選手之姿，取得餐飲界奧林匹亞之稱「2018世界盃盧森堡國際廚藝A級大賽」金牌的王奕鈞同學，從國二便生發「餐盤就是我的畫布」的想法，實踐藝術創作的精神，以特殊選才管道錄取清華大學藝術與設計學系，同年亦獲得「總統教育獎」，希望未來繼續用視覺、味覺、嗅覺感動全世界。

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美工科二年級學生柳皓尹與甫自明道中學畢業的二姊柳皓淳，傳承家族的藝術天分，同為「花藝國手」。年紀最小的花藝國手柳皓尹，榮獲「亞洲區世界技能競賽青少年組花藝類銀牌」，希望在兩位「花藝國手」姐姐的薰陶下，延續為國爭光的榮耀；二姊柳皓淳則代表國家參加「國際技能競賽」花藝獲得優勝，以特殊選才管道錄取中興大學園藝系。另外以特殊選才管道取得臺灣科技大學設計系商業設計組唯一正取資格的耿珞筠同學，獲得馬來西亞發明金牌及大會海外特別獎外，曾策劃學校千人音樂會的視覺設計，快速累積自己的實力，更向家人、師長證明自己除了成績，還有更專業的本事。

明道中學高職部「5群9科」包含：餐旅群—餐飲管理科、觀光事業科；資電群—資訊科、電子科；商管群—商業經營科、資料處理科；設計群—美工科、廣告設計科；外語群—應用英語科。科科有亮點，個個好表現。國中會考成績1A4B以上放心填，5B帶+機率高，期待成為明道人，成就每一個青年學子！

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