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樹德家商培育選手 全國技能競賽南區分區賽摘2金2銀3銅

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
樹德家商美容、餐飲、廣設及資處科選手，在全國技能競賽南區分區賽共摘下2金、2銀、3銅。
樹德家商美容、餐飲、廣設及資處科選手，在全國技能競賽南區分區賽共摘下2金、2銀、3銅。

勞動部勞動力發展署主辦第50屆全國技能分區技能競賽，樹德家商美容、餐飲、廣設及資處科選手，在南區分區賽共摘下2金、2銀、3銅。得獎選手今年9月代表參加全國技能競賽爭取前三名，並可參加第46屆國際技能競賽國手選拔資格賽，進一步代表台灣到國外參加國際技能競賽。

南區競賽參賽者來自各高職及大專院校相關科系學生，榮獲美容職類第一名的張晴婷，在國中時成績很不理想，學習也沒目標，因為參加樹德的美容技藝班後決定就讀美顏班，並矢志要當上選手。忙碌的培訓生活令她備感充實，經老師背後辛勞的指導，累積多次的比賽經驗，終於在這次的分區賽脫穎而出。

贏得美髮職類第一名學生黃沛云說，國中時的她對讀書沒興趣，所以才去報名技藝班，學自己喜歡的美髮。她的優點深受專業老師的欣賞而獲選美髮選手，有優質老師的精心培訓和媽媽的鼓勵，讓學習苦盡甘來。

餐飲科學生黃美菊摘下中餐烹飪職種第三名。高二時曾經比賽失利的她說，堅持和努力沒有白費，當年由於父母都從事餐飲行業，她也就在耳濡目染下就讀樹德餐飲科，受到師長的栽培、濃厚的興趣加上自己不服輸的個性，讓她在對的機會拿到對的獎項。

榮獲資訊技術軟體設計職類第二名的林哲銘表示，從高一受專業老師發掘並一路培訓到比賽，期間常是挑燈練習，放學後咖啡廳繼續奮戰，並不斷涉獵業界相關資訊，終於在這次的比賽得到成果。感謝老師引導他找到自己的路，找到想走的路。

黃威揚拿下雲端運算組第三名，他的姊姊是樹德資處科的校友，他聽從家人的建議也進入樹德的機器人特色班，因為常參加比賽而漸漸愛上比賽的氛圍。感謝老師悉心指導和信心喊話，「只要擁有像夸父追日一樣的精神，離成功就不遠了。」

榮獲平面設計技術類第四名的許恬綺同學說，國中時很喜歡畫畫，於是來到了樹德家商廣設科，指導老師給了她信心，鼓勵她放大技能。訓練的過程曾經痛苦到讓她想逃避，感謝老師耐心陪伴，讓她堅持到最後，也才有今日的光彩。

樹德家商校長陳茂霖表示，樹德的老師們都願意當技職教育的伯樂，成就潛能無限的千里馬。

樹德家商美髮科學生黃沛云，獲全國技能競賽南區分區賽職美髮職類第1名。圖／樹德家商提供
樹德家商美髮科學生黃沛云，獲全國技能競賽南區分區賽職美髮職類第1名。圖／樹德家商提供
樹德家商美容科學生張晴婷，獲全國技能競賽南區分區賽職美容職類第1名。圖／樹德家商提供
樹德家商美容科學生張晴婷，獲全國技能競賽南區分區賽職美容職類第1名。圖／樹德家商提供

國際技能競賽 咖啡廳

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