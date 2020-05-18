中華醫大師生自製養生蛋糕 贈醫護慰勉辛勞

新冠病肺炎防疫有賴第一線醫護辛勞，中華醫事科大師生自製養生馬芬米穀蛋糕贈送醫護人員，今天由校長曾信超帶領師生送到台南市立醫院，院長蔡良敏、護理部主任洪秋霞等代表接受。蔡良敏感謝華醫師生送蛋糕「貼心溫情，為醫護人員帶來鼓舞的力量」。

中華醫大與市立醫院訂有校院策略聯盟，為感謝醫護人員防疫辛勞，校方特地由食品營養系挑選設計食材、餐旅管理系黃裕文老師指導的金牌廚藝團隊負責製作，自製紅麴核桃蔓越莓及紫薯松子香甜橙兩款口味的養生馬芬米穀蛋糕，選用食材兼具低熱量及養生舒壓，期達到「醫食同源」，要讓醫護人員「吃在嘴裡、暖在心裏」。

送蛋糕致敬由曾信超帶隊，副校長兼主秘孫逸民、民生學院院長劉保文、食營系系主任洪千雅、餐旅系系主任林士民以及黃裕文教授廚藝團隊，將加班趕製才出爐的300份共600個馬芬米穀蛋糕送到市醫；院長蔡良敏、副院長鍾國謀、護理部主任洪秋霞、急診部主任蘇世揚及管理部主任王昭庸等代表院方接受。