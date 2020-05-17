專業受肯定 正修科大再獲產學合作績優單位獎
正修科技大學在校園內規畫「CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地」、「環境毒物與新興污染物研究中心」等科技研發中心，再度榮獲中國工程師學會頒發「產學合作績優單位獎」。校方表示，開心努力受肯定，會精進產學合作，持續為學生打造優質的產學環境。
正修科大設「產學研發總中心」統籌指導各科技研發中心，「環境毒物與新興污染物研究中心」是環保署、衛福部食藥署及全國認證基金會重點認證實驗室，認證項目包含環境檢驗528項、食品檢驗32項、水中藥物檢驗26項，以及國際奧林匹克委員會所屬的世界反運動禁藥機構（WADA）管制六大類192項檢驗項目。
「工程研究科技中心」整合工具機組裝、調校先進功能「CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地」，技術包括有CAD/CAM系統應用於5軸加工技術、空間凸輪5軸加工技術、CAE分析技術、逆向工程技術、量測分析技術、齒輪設計分析技術、車用空調壓縮機控制閥測試機台、超冷處理技術等。
中國工程師學會每2年針對全台公私立科技大學進行「產學合作績優單位獎」選拔，評比項目為教育訓練、職業訓練、研究發展與技術發展，從民國84年至今，正修科大13度榮獲中國工程師學會頒發「產學合作績優單位獎」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言