專業受肯定 正修科大再獲產學合作績優單位獎

護理是仰賴實作力的學科，亞東技術學院護理系助理教授張玉梅參加科技部推出的「鼓勵技專校院從事實務型研究專案計畫」，結合科技設計一套自動化的自學訓練教學系統，讓護理系學生不必再拿同學當「假病人」練習打針，而是在虛擬實境系統中模擬皮下注射真實情況。

2020-05-15 14:31