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稻江停辦延燒 高教工會怒批

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣報導
嘉義縣稻江科技暨管理學院停辦，高教工會透過臉書聲明，批「稻江董事會把持9億校產，惡性停辦背棄師生！教育部應依法解除稻江董事職務，杜絕惡性退場！」圖／取自高教工會臉書
嘉義縣稻江科技暨管理學院停辦，高教工會透過臉書聲明，批「稻江董事會把持9億校產，惡性停辦背棄師生！教育部應依法解除稻江董事職務，杜絕惡性退場！」圖／取自高教工會臉書

嘉義縣稻江科技暨管理學院停辦，高教工會透過臉書聲明，批「稻江董事會把持9億校產，惡性停辦背棄師生！教育部應依法解除稻江董事職務，杜絕惡性退場！」。本報記者打手機給代理校長洪大安，洪未開手機。

針對高教工會聲明，洪大安日前開記者會鞠躬道歉說，停辦主因是少子化，被教育部列管專案輔導學校，無法獨招，招生惡化，他強調，學校不欠薪、不負債，財務健全，8月停辦，教職員依公保優退離，千餘名學生依意願安置銜接10多所學校。

教育部說，稻江11日函知董事會4月30日決議109學年度停招及停辦。教育部依規定程序嚴謹審查計畫、校內溝通過程及師生安置等配套措施，確保教職員工生權益。

某資深教師說，教師未組工會，校方停辦是縝密計畫，未等教育部核定就開校務會議宣布，要教職員2天內簽申請離職慰問金，校方未欠薪迅速安置學生，造成停辦既成事實。

高教工會聲明，私立學校不是企業，是具高度公共性和公益性，稻江董事會未經核准自行對外「宣布停辦」，造成師生恐慌，違反私立學校法，教育部應查處，呼籲稻江教職員盡速與工會聯絡，監督學校正常營運，要求政府依私立學校法介入，確保學生受教權益及高教公共性的維護。

教育部 高教 嘉義

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