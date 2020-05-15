技專校院學習準備建議方向 新增3項目助生涯定向

技專校院招生策略委員會今天在官網公告技專校院「四技二專甄選入學」、「四技申請入學」及「四技二專技優甄審入學」等入學管道的學習準備建議方向完整版，內容除包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」外，另新增「學習歷程自述」、「其他」及「備註」等項目，供學生未來三年擬定學習準備方向，以及教師從事課程諮詢輔導的參考。

招策會指出，去年底公告各入學管道的學習準備建議方向核心資料後，這次公告新增的內容包含「學習歷程自述」、「其他」及「備註」等內容。招策會說，各校系科都參採高級中等教育階段「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」等項目，並著重學生專業實作表現、群科的專業核心與跨領域課程學習成果展現，以及團隊合作的能力，並透過學習歷程檔案，協助學生多元探索與省思未來發展。

以雲林科技大學工業設計系為例，該系擬培育符合業界所重視的專業工業設計師，並適性培育具創新創意、科技人文關懷之產品設計職人。該系在學習準備建議方向上，鼓勵學生準備與設計相關專題實作、實習科目或相關技能領域的學習成果。

按該系資料，學生可進一步說明個人在實作成果上的創新構想歷程，或在專題團隊中負責項目及合作反思等，並透過自主多元的學習歷程、彈性學習時間的成果呈現，或非修課紀錄的相關創意構想成果作品來展現個人特色。

台北護理健康大學護理系辦學目標為「培育助人及敬業樂群的護理專業實務人才」，重視高級中等教育學生自主學習與專業潛能、人際互動與管理領導、自我成長與追求卓越。該系學習準備建議方向鼓勵學生修課跨領域學習表現，也期許學生具有社團活動和擔任幹部等多元表現，學習歷程自述上也著重學生就讀護理系動機、未來學習計畫與生涯規畫。

招策會表示，技職體系首重專業技術的實作能力及專題實作學習成果。技專校院入學管道多元，各管道有其不同特性，適合不同條件的學生，故學生可善用各管道特性，選擇適合自己的方式，並透過各校系科的「學習準備建議方向」進而習得一技之長，奠定生涯發展基礎。這次公告只是學習及升學準備方向參考，實際招生作業繳交資料，仍以111學年度各招生管道的招生簡章為準。