亞東研發訓練系統 幫小護士練打針基本功

護理是仰賴實作力的學科，亞東技術學院護理系助理教授張玉梅參加科技部推出的「鼓勵技專校院從事實務型研究專案計畫」，結合科技設計一套自動化的自學訓練教學系統，讓護理系學生不必再拿同學當「假病人」練習打針，而是在虛擬實境系統中模擬皮下注射真實情況。

張玉梅表示，這套系統由校內機械相關學系協助開發，整合虛擬實境、影像識別、手勢操控、語音識別等系統。透過這個系統，學生可以按照步驟，對著機器演練皮下注射，演練結束後可看到自己的操作錄影，了解哪個環節不夠精準。

科技部今舉行記者會表示，「鼓勵技專校院從事實務型研究專案計畫」2018年執行至今已吸引1400組團隊、102間學校申請，鼓勵全國54萬名技職學生豐富實作歷練。

這項計畫的成果今天起在線上展開，科技部表示，成果展包括生醫保健、機電技術和社會科學三大主題，除亞東技術學院護理系的自動訓練系統，高雄科技大學海洋生物系系主任帶領學生研發全球唯一可在海洋自然降解的生物可分解塑膠，可做成民生用塑膠袋，也能用於醫療領域。

南台科技大學電子工程系副教授張萬榮今天也受邀展示計畫成果，他表示，這是他第一個申請到的科技部計畫，已帶領團隊研發一套「智能頭皮膚檢測系統」，可以把頭皮影像放大200倍，訓練人工智慧讀影像，用於自動檢測頭皮狀態，如有無紅腫過敏、頭皮屑、掉髮等，可提供給頭皮養護業者使用。

科技部長陳良基表示，技職教育關乎台灣競爭力，台灣從農業轉向工業，人才需求已經改變，應讓技職教育回歸本色，除培訓學生的基礎能力，更要養成實作、願意創新嘗試的精神。

陳良基出生於雲林農家，他說，他是偏鄉子弟，家鄉小孩大多想養成一技之長，技專體系應該有更多資源引導這些學生。這是他昔日任教育部次長就開始研擬的計畫，盼給老師資源，帶領願意做中學、喜歡實作的學生能一起練習，畢業後擁有實務能力，成為社會中堅主力。