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科大生實習到就業一條龍 汽車黑手年薪百萬不是夢

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
城市科大機械系校友楊俊韋在長源汽車服務四年，今天在現場示範商用車拆輪胎。圖／台北城市科技大學提供
城市科大機械系校友楊俊韋在長源汽車服務四年，今天在現場示範商用車拆輪胎。圖／台北城市科技大學提供

台北城市科技大學與新北高工締結3+4策略聯盟，並與長源汽車締結產學合作。該校今天舉行捐贈儀式，宣布受國瑞汽車捐贈一台240萬元的商用車（底盤車），盼透過實習銜接就業，讓學生一條龍式學習，挑戰百萬年薪。

國瑞汽車TOP協理小鹿野表示，國瑞汽車成立36年來，致力提升零組件及設備與模治具的國産化，積極對台灣社會、經濟及産業持續做出貢獻。盼本次車輛捐贈，讓學生可以接觸到最新的車款、最新的系統，讓學生在實習課程中延伸技術、精進專業技能，為台灣汽車産業培養出學用合一的專業人才。

新北高工校長林恭煌表示，校方近年不斷與產業界與學界結盟，主要目的就是要讓學生感受到老師的教導是與產業連結，所學所用都能實際應用到企業界。

長源汽車副總經理楊湘泉表示，長源向來需要優秀的技職人才，目前城市科大有22個校友在長源服務，未來期許繼續透過產學合作實習過程培育商用車人才，成為多贏的局面。

城市科大校長連信仲表示，以3+4的學習合作模式，為商用車維修工程師規劃不同階段專業課程，先在新北高工汽車科三年打好商用車修護基礎，然後進入城市大學機械系車輛組進行中階專業課程的訓練。

連信仲說，未來這部11噸商用車將放置在實習工廠，讓學生拆卸、維修，在校期間以考取交通部汽車修護技工執照或勞動部汽車修護乙級證照為目標，取到證照後可以參與長源公司的大四校外實習，表現好的學生將有機會被企業延攬。

城市科大機械系校友楊俊韋在長源汽車服務四年，他現場示範商用車拆輪胎。因商用車需要的技術專業複雜且要有過人體力，使他每天都不敢鬆懈的學習，才能一直擁有技術力，另外要有不怕吃苦的態度。

另一位新北高工畢業校友陳俊光建議學弟，若想當商用車的技師，一定要有好學的精神，接下來正確的態度是關鍵，才能做好每天的工作。

實習 新北

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