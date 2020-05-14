圖像化感冒病症助幼兒表達 嘉義家職幼保科奪獎

嘉義家職幼保科學生王芝婷、詹湘翎和鄭榆蓉發現幼兒生病就醫時，無法表達自身不舒服，因此發想將感冒病症圖像化，參加全國高級中等學校專業群科家政群專題組第一名。

嘉義家職幼保科老師呂靜芬今天接受媒體聯訪指出，學生實習時發現，幼兒生病就醫無法詳細表達不舒服的病況，因此深入研究幼兒感冒會引發身體不適的症狀，並繪製成簡單易懂的數位圖像。

嘉義家職幼保科學生以「我的痛，看了你就懂」，利用數位設計繪製47張「疾病溝通卡」，並搭配簡單的國、台語敘述句子與文字說明，製作成增進家長衛教知能的「耳鼻喉感冒症狀說明書」。

王芝婷等人研究時除參考書籍，也親自詢問醫師，過程中曾碰到一名新住民媽媽帶著幼兒到診所看診，僅能籠統主述病症，但透過「疾病溝通卡」，醫師與病患溝通無礙，更能準確對症下藥。

王芝婷也舉例，兒童感冒主述頭痛、流鼻水等症狀，但如果孩子能告知伴隨著肌肉痠痛等症狀，醫師更能在第一時間確認是否為流感。

王芝婷等人期盼藉由研發圖卡，讓祖孫三代在家中與孩子共學，孩子樂於從遊戲中學習，也幫助幼兒感冒就醫時，詳細表達自己的症狀，提供醫生診斷的依據。

嘉義家職校長楊世圳表示，專題競賽著重學生創新思考、務實致用及創新思考模式，王芝婷等人的作品充滿創意兼具實用性，充分展現技術型高中教學成果。