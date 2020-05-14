快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

圖像化感冒病症助幼兒表達 嘉義家職幼保科奪獎

中央社 / 嘉義市14日電

嘉義家職幼保科學生王芝婷、詹湘翎和鄭榆蓉發現幼兒生病就醫時，無法表達自身不舒服，因此發想將感冒病症圖像化，參加全國高級中等學校專業群科家政群專題組第一名。

嘉義家職幼保科老師呂靜芬今天接受媒體聯訪指出，學生實習時發現，幼兒生病就醫無法詳細表達不舒服的病況，因此深入研究幼兒感冒會引發身體不適的症狀，並繪製成簡單易懂的數位圖像。

嘉義家職幼保科學生以「我的痛，看了你就懂」，利用數位設計繪製47張「疾病溝通卡」，並搭配簡單的國、台語敘述句子與文字說明，製作成增進家長衛教知能的「耳鼻喉感冒症狀說明書」。

王芝婷等人研究時除參考書籍，也親自詢問醫師，過程中曾碰到一名新住民媽媽帶著幼兒到診所看診，僅能籠統主述病症，但透過「疾病溝通卡」，醫師與病患溝通無礙，更能準確對症下藥。

王芝婷也舉例，兒童感冒主述頭痛、流鼻水等症狀，但如果孩子能告知伴隨著肌肉痠痛等症狀，醫師更能在第一時間確認是否為流感。

王芝婷等人期盼藉由研發圖卡，讓祖孫三代在家中與孩子共學，孩子樂於從遊戲中學習，也幫助幼兒感冒就醫時，詳細表達自己的症狀，提供醫生診斷的依據。

嘉義家職校長楊世圳表示，專題競賽著重學生創新思考、務實致用及創新思考模式，王芝婷等人的作品充滿創意兼具實用性，充分展現技術型高中教學成果。

感冒 嘉義

延伸閱讀

揪甘心！93歲退休護理師高齡臥床仍親手織圍巾關懷後輩

新冠病毒超頑強！防疫專家：全球70%人感染才會平息

以為感冒…胸悶、盜汗才知心肌炎

林靜芸／老人需防各種肺炎 3個習慣教保命

相關新聞

首任官派校長任務達成！東方設計大學新校長8月上任

東方設計大學去年傳出減薪爭議，校長難產九個月，教育部指派前世新大學校長賴鼎銘擔任代理校長，協助選出新校長。該校今天的董事...

科大生實習到就業一條龍 汽車黑手年薪百萬不是夢

台北城市科技大學與新北高工締結3+4策略聯盟，並與長源汽車締結產學合作。該校今天舉行捐贈儀式，宣布受國瑞汽車捐贈一台24...

創校19年…稻江學院宣布停辦 師生錯愕

創辦十九年的嘉義縣私立稻江科技暨管理學院昨天宣布，經董事會考量決定後，將於一○九學年度停招、停辦，代理校長洪大安今天將統一對外說明。教育部傍晚也證實，十一日已收到該校來函，將是第六所退場大學。

小漸凍人用扭曲小手畫出夢想 獲今年總統教育獎

嘉義高商廣設科學生林子揚，是極重度脊髓性肌肉萎縮症患者（俗稱小漸凍人），雖然從小發病隨年紀增長，力氣愈來愈弱，連吃飯、吞...

大學退場第六校！教育部證實稻江管理學院停辦停招

創辦19年的嘉義縣私立稻江科技暨管理學院今日突然宣布，經董事會考量決定後，將於109學年度停招、停辦，代理校長明日將統一...

稻江停招轉型 提撥近2千萬做教職員離職慰助金

嘉義縣稻江科技豎管理學院傳出停招，創辦人陳璽安、董事長陳盛嘉等全體董事、代理校長洪大安聯合署名，發給全體教職員公開信說，...

稻江傳出停招 創辦人陳璽安2年前公益侵占判緩刑

明年成立20年的嘉義縣稻江科技暨管理學院，傳出停招，消息傳出，地方人士深感震驚錯愕，稻江何去何從？教職員及學生權益保障，...

稻江科技暨管理學院傳出停招 校方14日對外說明

教育部去年點名註冊率低於六成的六所大專校院，其中嘉義縣稻江科技暨管理學院今天傳出停招重大決定，副校長顏旭男下午證實，明天...

瑞芳高工校慶 模範生向學長致敬傳承創校精神

新北市瑞芳高工今年的校慶活動，受新冠肺炎疫情影響，僅辦理傑出校友表揚活動，安排各班模範生代表出席，並以「模範生學弟向傑出...

模範生向學長致敬 瑞芳高工表揚傑出校友

瑞芳高工今年5月8日原訂辦理的八十六屆校慶，因疫情關係改以簡化不失隆重的方式，僅辦理傑出校友表揚儀式，並邀請各班模範生代表出席，學弟妹向業界傑出學長們的致敬，活動中也進行了拓印留念，希望傑出校友們能成為瑞芳高工的後盾。

疫情創宅經濟 城市科大生圓夢電商小老闆

新冠肺炎疫情重創經濟，民眾在家購物反而帶動電商平台的宅經濟，臺北城市科技大學攜手電商「締盟」產學合作，有4位學生在老師與學校課程的輔助下完成飾品創業夢，打造『eDESEAR』品牌，內涵啟動希意義，期盼從創業帶來人生第一桶金。

高科大編繪本《小咖的煩惱》 扎根水汙染與環保意識

高雄科技大學博雅教育中心師生謝濬澤、蔡昀臻與楊士鋒，醞釀1年多出版繪本《小咖的煩惱》，以大小朋友都喜愛的精靈角色，探討典...

熱門新聞

成大帥教授神似日劇男主角…超狂背景起底 網友喊「老天不公平」

試題外洩重大舞弊 107年警消特考將擇日重考

國小教師「反對陪低年級學生吃午餐」 家長不滿

新版私校條例通過前拚退場？教團憂稻江開啟停辦潮

全台38校資工系大解密！考生選填熱門度：交大第1名、台大第9名

創校19年…稻江學院宣布停辦 師生錯愕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。