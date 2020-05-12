台科大新竹校區建築動土 楊文科盼創產官學三贏

國立台灣科技大學新竹校區今天舉行國際書院與先進產學大樓興建工程動土典禮，新竹縣長楊文科致詞表示，盼未來能加速推動新竹縣的產業發展，創造產、官、學三贏。

楊文科於動土典禮致詞表示，新竹縣正積極推動國際AI智慧園區、台知園區等計畫，盼未來能與台科大設立的前瞻研發中心及先進產學中心合作，加速推動新竹縣產業發展。

台科大校長廖慶榮致詞表示，台科大致力於應用研究型大學的校務發展，每年有來自20、30個國家的外籍生到校就讀，新竹校區國際書院興建，是台科大發展國際化進程的重要里程碑，目標是打造全英語授課環境的通識教育基地。

台科大提供新聞資料表示，國際書院大樓規劃有餐廳、教室、閱覽室、辦公室及可容納500床的師生住宿空間，完成後可做為本地生及國際生間的共同學習場域。

先進產學中心大樓為台科大重點產學研究領域的標竿工程，完工後預計由台科大工業4.0中心及新穎薄膜材料研究中心進駐使用，成為結合執行教育部高教深耕計畫之研發場域。

台科大表示，先進產學大樓預計2021年5月完工啟用，國際書院及全區工程則於2022年6月完工。