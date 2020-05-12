疫情創宅經濟 城市科大生圓夢電商小老闆
新冠肺炎疫情重創經濟，民眾在家購物反而帶動電商平台的宅經濟，臺北城市科技大學攜手電商「締盟」產學合作，有4位學生在老師與學校課程的輔助下完成飾品創業夢，打造『eDESEAR』品牌，內涵啟動希意義，期盼從創業帶來人生第一桶金。
城市科大資管系大三生李亭萱表示，在學校安排下到締盟工讀實習，激發出網路創業的興趣。商店名稱取為「eDESEAR」（伊蒂希婭），西班牙語代表「希望」，讓每個人都能得到希望發生的人事物。5月中旬網路開店正式營運，她坦言心情有點緊張，也期盼藉由這次電商職能的磨練機會為自己存下第一桶金。
城市科大資管系主任曾智仁表示，為了打好學生的創業基礎，系上已建置「電子商務」系列、「創新與創業管理」基礎理論課程。近4年來與締盟產學課程，成立跨境電商育成基地，並輔導學生創業，而李亭萱等四位學生創業的網路商店未來不只在台灣的電商平台開店，更在企業的協助下同步在新加坡、馬來西亞、印尼與泰國同步展店，將觸角拓展到新南向的國家。
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