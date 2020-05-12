模範生向學長致敬 瑞芳高工表揚傑出校友

瑞芳高工今年5月8日原訂辦理的八十六屆校慶，因疫情關係改以簡化不失隆重的方式，僅辦理傑出校友表揚儀式，並邀請各班模範生代表出席，學弟妹向業界傑出學長們的致敬，活動中也進行了拓印留念，希望傑出校友們能成為瑞芳高工的後盾。

瑞芳高工校長顏龍源表示，瑞芳高工被稱作「東北一工」，自日治時期土木水利專家八田與一等技師創立，86年以來培育眾多台灣優秀的工業先鋒，校友會也成立41年，這次的校慶大會，雖然遇上肺炎疫情，仍簡化在8日舉行，場面溫馨不失隆重。

這次瑞芳高工各班模範生代表在校生，向這次的六位傑出校友致敬，張克堂、黃金富、高宏泉、簡忠雄、顏志堅、吳連溪等學長們也進行拓印留念，在隆重場合回到母校倍感光榮，也紛紛表示對瑞工的願景與學弟妹的祝福。

瑞芳高工校友會理事長張慶忠表示，幾位傑出校友大多有礦工家庭背景，生活在困苦的時代，靠著知識學習達到現今的事業成就，因此非常鼓勵在校生們奮發向上，將來校友們也會為母校栽培國家工業人才盡一份心，提攜學弟妹們，讓瑞工的精神與榮耀繼續努力傳承。