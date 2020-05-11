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明道中學學測申請放榜 台科大正取人數居全台之冠

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市明道中學學生以學測成績申請科技大學的成績今出爐，其中台科大正取人數還居全台之冠，嘉南藥理、大仁科大亦有9成錄取藥學系。圖／明道中學提供
台中市明道中學學生以學測成績申請科技大學的成績今出爐，其中台科大正取人數還居全台之冠，嘉南藥理、大仁科大亦有9成錄取藥學系。圖／明道中學提供

台中市明道中學學生以學測成績申請科技大學的成績今出爐，總計正取台灣科技大學23人、台北科技大學11人、雲科大8人、嘉南藥理12人、大仁科大7人、長庚科大6人，其中台科大正取人數還居全台之冠，嘉南藥理、大仁科大亦有9成錄取藥學系。

明道中學高職部組長蘇仁勇指出，根據大學多元入學規則，學生可以學測成績同時申請6個普通大學及5個科技大學校系；觀察目前的科大教育講究學術與實作並重，許多普通大學與科技大學之間也有課程、師資的跨校合作，有心深造者最終可能也會在研究所匯流；科大不見得只重實作，或一定只有選擇就業一途。

考上台科大的學生指出，他們普通大學和科技大學皆有申請，所錄取校系對應就業市場以及學校資源等都是選擇就讀的考慮因素。

明道中學校長汪大久指出，明道中學有高中部及高職部，透過多元課程、專題講座、課外社團等，學生們可以吸收更多元的升學訊息，彼此交流不同學制的課程及學習步調，以更早跨域合作，探索自己未來的目標。

未來選擇就讀普通大學或是科大，應回歸自己的興趣、專長與理想，明確地分析比較各校系的課表、師資、設備等，多方探詢並以長遠的眼光觀察社會需要的未來人才趨勢，學以致用，才能為自己做出最佳的選擇。

台科大 學測 升學

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