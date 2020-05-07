共7576名額 四技二專技優甄審起跑

今年四技二專技優甄審入學共有九十四校參與招生，提供七五七六個名額，不採計四技二專統一入學測驗成績，即日起受理報名費繳交及資格審查登錄申請。

技專校院招生委員會聯合會昨天指出，四技二專技優甄審入學招生不採計統測成績，只要是高中學校畢業生，或具同等學力學生，且符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝及技術士職種」者均可報考。

四技二專技優甄審入學招生採個別報名，先繳報名費後資格審查，即日起開始受理，考生須先上網（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill）取得報名費繳款帳號，於十二日晚間十二時前繳交報名費，並於十三日下午五時前完成資格審查資料登錄，並以限時掛號郵寄資格審查相關資料。

技專校院招生委員會聯合會表示，廿一日上午十時公告資格審查結果，通過審查考生須於廿七日下午五時前選擇甄審校系組、學程，最多可報名五個校系組、學程，並於廿八日前以限時掛號郵寄甄審費用匯款證明影本及備審資料至報名學校。

考生如受疫情影響而無法到校參加甄審，可上網下載申請表，於第二階段須到校參加指定項目甄審前向技專校院招生委員會聯合會提出申請，經審查通過者，才具專案考生資格，而專案考生的到校評分項目成績將分配到其他甄審項目。