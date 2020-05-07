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北科工設系畢展 帶您解讀生活中的「加減」

聯合新聞網 / 台北訊
臺北科技大學工業設計系2020畢業設計展將於北科大藝文中心展出。圖／臺北科技大學提供
臺北科技大學工業設計系2020畢業設計展將於北科大藝文中心展出。圖／臺北科技大學提供

即日起至5月10日，臺北科技大學工業設計系2020畢業設計展將於北科大藝文中心展出。主題以生活中的「加減」出發，題材範圍涵蓋產品、家具、空間設計與社會環保議題等，如積木般組構打造全新的設計體驗。今年共有21件作品入圍「金點新秀設計獎」！為因應新冠肺炎的防疫措施，同時架有線上展示平台，歡迎民眾於線上觀展！

對我們來說生活的加減到底是什麼呢？生活當中有許多不斷加減的過程，這些加減的產生源自於平時所使用的產品與生活空間。今年即將從北科大畢業的72位新銳設計師，從「加減」出發，在美感與機能之中交互，感性與理性中找到最好的平衡。

此外，由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行的「金點新秀設計獎」，年經初審階段評選，共計64 校146 系12,000多名學生報名參展，共計21件作品入圍23個獎項，再創佳績，其中產品設計類：「Units 行李箱填充壓縮組」、「指尖物語」、「SAVIOUR 模組教學泳具」、「訊息家具」；工藝設計類：「我們的編織」、「磚花椅」、「竹憩」；社會設計類：「Daily-Deli安全外送組」、「您擰_獨臂者洗滌架」；空間設計類：「不用眼睛的世界」等10項作品晉級決選階段，將於2020 年 5 月 30 日進行評選，角逐大獎。

臺北科技大學2020年畢業設計展：https://www.ntutid.com/home

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