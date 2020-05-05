外送員福音！北科大設計 騎士免滑手機可讀取路線資訊

新冠肺炎點燃宅經濟，為避免外送員發生交通事故，北科大學生設計「Daily-Deli安全外送組」，設計抬頭顯示器，把路名等資訊投射到安全帽鏡片上，還有氣囊背心保護騎士降低意外風險。

台北科技大學表示，該校工業設計系畢展即日起至5月10在校內藝文中心展出，同時也線上開展。

北科大校長王錫福表示，北科大工設系是國內歷史最悠久的工業設計系，學生作品常在德國iF設計獎、紅點設計獎等多項國際獎項奪大獎，今年更有21件學生作品入圍金點設計獎。

科大工設系學生何杰和黃偉哲設計「Daily-Deli安全外送組」，觀察到外送員常因低頭查看手機而分心。學生把汽車使用的抬頭顯示器投射到機車安全帽的透明鏡片上，可顯示訂單剩餘時間、待轉方向、路名及距離等資訊；而氣囊背心若感應到異常晃動或異常加速度時，將啟動氮氣瓶充飽背心，可保護騎士的頸椎、胸部及脊椎，設計也入圍「金點新秀年度最佳設計獎」的社會設計類。

兩人也針對現有外送箱攜帶不便、拆裝不易、食物易打翻等問題改善，設計Daily-Deli外送箱，採內外箱雙層設計跟活動隔板，使食物更安穩，可依食物類型改變內箱配置方式，內外箱也能分開使用提升容量，兼具外送品質與效率。