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外送員福音！北科大設計 騎士免滑手機可讀取路線資訊

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新冠肺炎點燃宅經濟，為避免外送員發生交通事故，北科大學生設計「Daily-Deli安全外送組」，設計抬頭顯示器，把路名等資訊投射到安全帽鏡片上，還有氣囊背心保護騎士降低意外風險。圖／北科大提供
新冠肺炎點燃宅經濟，為避免外送員發生交通事故，北科大學生設計「Daily-Deli安全外送組」，設計抬頭顯示器，把路名等資訊投射到安全帽鏡片上，還有氣囊背心保護騎士降低意外風險。圖／北科大提供

新冠肺炎點燃宅經濟，為避免外送員發生交通事故，北科大學生設計「Daily-Deli安全外送組」，設計抬頭顯示器，把路名等資訊投射到安全帽鏡片上，還有氣囊背心保護騎士降低意外風險。

台北科技大學表示，該校工業設計系畢展即日起至5月10在校內藝文中心展出，同時也線上開展。

北科大校長王錫福表示，北科大工設系是國內歷史最悠久的工業設計系，學生作品常在德國iF設計獎、紅點設計獎等多項國際獎項奪大獎，今年更有21件學生作品入圍金點設計獎。

科大工設系學生何杰和黃偉哲設計「Daily-Deli安全外送組」，觀察到外送員常因低頭查看手機而分心。學生把汽車使用的抬頭顯示器投射到機車安全帽的透明鏡片上，可顯示訂單剩餘時間、待轉方向、路名及距離等資訊；而氣囊背心若感應到異常晃動或異常加速度時，將啟動氮氣瓶充飽背心，可保護騎士的頸椎、胸部及脊椎，設計也入圍「金點新秀年度最佳設計獎」的社會設計類。

兩人也針對現有外送箱攜帶不便、拆裝不易、食物易打翻等問題改善，設計Daily-Deli外送箱，採內外箱雙層設計跟活動隔板，使食物更安穩，可依食物類型改變內箱配置方式，內外箱也能分開使用提升容量，兼具外送品質與效率。

北科大工設系學生黃稚善和吳宛儒發現第三世界貧困地區的孩童學游泳時，只能利用空寶特瓶作為浮力來源，因此設計模組化游泳教學輔具（SAVIOUR），以回收廢棄塑料為基材，可搭配廢棄寶特瓶組合成浮板、泳圈等不同游泳輔具，設計也入圍金點新秀循環設計特別獎。

新冠肺炎點燃宅經濟，為避免外送員發生交通事故，北科大學生設計「Daily-Deli安全外送組」，設計抬頭顯示器，把路名等資訊投射到安全帽鏡片上，還有氣囊背心保護騎士降低意外風險。圖／北科大提供
新冠肺炎點燃宅經濟，為避免外送員發生交通事故，北科大學生設計「Daily-Deli安全外送組」，設計抬頭顯示器，把路名等資訊投射到安全帽鏡片上，還有氣囊背心保護騎士降低意外風險。圖／北科大提供

北科大 外送員

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