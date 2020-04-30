珊瑚咕咾石變身生態廊道 科大生獲德國iF設計新秀獎

全球暖化及氣候變遷衍生諸多生態議題，台科大建築系學生設計幫助珊瑚復育的「珊瑚共生復育系統」、乾旱地區建築牆面集水裝置「仿生呼吸帷幕」、有助河道防洪的「生態補丁」，三件作品獲今年德國iF設計新秀獎（iF Design Talent Award）。

台灣科技大學表示，德國iF設計新秀獎是專為學生設立的設計獎項，也是全球專為年輕設計師舉辦的設計獎項中，最具影響力的競賽之一。今年競賽依據聯合國「永續發展目標」作為參賽主題，鼓勵年輕學子針對環境永續議題提出設計構想，共同解決環境問題。

獲獎作品「珊瑚共生復育系統（RE-HABITAT）」為模組化的珊瑚與共生藻修復系統，由台科大建築所學生謝宗穎、黃宣庭共同設計，將死掉的珊瑚咕咾石重新再利用，製成可自由組裝的珊瑚生態廊道。這項設計不受海底地形影響，讓珊瑚與藻類共生其中，幫助珊瑚復育。

謝宗穎說，珊瑚白化問題相當嚴重，尤其藻類對海水溫度敏感，海水溫度上升會使藻類離開，進而造成珊瑚白化。「珊瑚共生復育系統」可以讓藻類附著，延長珊瑚跟藻類的共生時間。

另一件獲獎作品「仿生呼吸帷幕（Architexture）」是為乾旱地區設計可以集水的建築表皮，由台科大建築系龔照峻、蔡沛淇設計。他們的作品靈感來自仙人掌等乾旱地帶植物的葉子，利用環境日夜溫差大，清晨容易起霧的特點，透過建築表皮的網狀結構讓水分附著表面，再沿著帷幕往下匯集，最終轉化為生活用水。

龔照峻說，作品是模仿植物行為應用在產品上，透過數位建模轉化植物葉子造型為建築表皮。他們前期投入許多時間研究植物與氣候的資料，期待應用在美洲、非洲、澳洲等乾旱地區，用簡單的方式提供乾淨用水。

另一獲獎作品「生態補丁（Ecological Band-Aid）」由台科大建築系葉芷婷設計，他提出以自然的土壤及植栽取代人工河堤，可順著河川流動停留在河道的侵蝕面，像補丁一般填補河道，以自然防洪設計達到自然修復，同時增加生物棲息地。