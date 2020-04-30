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南開科大停系未先告知 學生感覺被騙、老師難安置

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
南開科大日前召開部分科系預計停招會議，部分學生感到受到欺瞞和不滿。（photo by 南開師生提供）
南開科大日前召開部分科系預計停招會議，部分學生感到受到欺瞞和不滿。（photo by 南開師生提供）

「既然決定停系，為何招生時不讓學生先知道？」草屯私立南開科大預計110學年度停招企管系與文創系，不少學生對於自己將成為末代畢業生感到不滿，認為校方未在招生時說明將停系，影響學生權益。教育部技職司科長陳秋慧表示，因6月才會發函各校提出停招科系申請，目前尚未收到相關申請案資訊。

學生感覺被騙

南投草屯南開科技大學針對企管系、文創系等招生情況不佳的科系，在四月中分別舉辦110學年度停招座談會，邀請兩系教師參加座談；後續再與企管系進修學院與日間部全體師生召開座談，討論停系問題。許多學生聽到自己考進的科系竟然即將停系，認為有被騙進學校的感覺。。

一名日間部學生在討論會後在同學Line群組上寫：「…既然廢科系已不可逆，還找我們講話幹什麼？」「問校長會不會對最後一屆進來的新生說明，校長居然說不會…」學生覺得對新生不公平。另有進修學院的學生反映，因學校已決定停招，討論會只是告知學生，建議根本無效；有些學生決定辦理休退學，轉考其他學校。

科系減老師難安置

南開科大近三年106至108學年度，學生人數從4239、3838降至3327人，每年以4、5百人的減幅下降。碩士班學生也從1000餘人，降到800多人。針對招生狀況不佳的科系，南開早在前任校長孫台平任期內，就進行停系規劃；今年2月初校長交接，新任校長許聰興一上任，也繼續推動部分科系停招作業。

南開企管系副主任表示，不少學生反映，為何在進學校前不講清楚，有些人感到是被騙了進來；否則就會去考其他學校。南開去年起就陸續停招工業管理、資訊管理系、數位生活、數位旅遊系等系，學校老師這兩、三年已走了30多人。雖然校方表示會依教育部規定進行安置，但科系大減，老師也很難安置。

教育部：6月再說

技職司綜合科長陳秋慧說，依據相關規定，辦理科系停招前，校方應擬具配套措施，事先要與師生充分溝通，並維護學生受教權與教師安置，以避免無謂爭議；若校方確實完成應有程序，教育部原則尊重學校所提停招申請案。教育部將於6月初函知各校在6月底前提出停招科系的申請；目前也尚無相關申請案提出。

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