僑光科技大學 中部進修教育首選 成就專業、實踐夢想

文 / 僑光科技大學 提供

向來是中部地區最佳私立技專校院的僑光科技大學，歷經半世紀，從培育基礎商業人才至訓練資訊科技與設計、餐飲管理與會展專業人才的努力，屢屢交出亮麗的成績單。目前技職教育處於招生競爭激烈的環境，僑光逆向思考，投入更多的硬軟體建設，增強僑光在眾多科技大學中，屹立不搖的地位。在少子化的衝擊下，締造全國少數私立技專校院招生額滿的佳績。

智慧商店專業教室 圖／僑光科技大學 提供
智慧商店專業教室 圖／僑光科技大學 提供

僑光科大秉持校訓「 明、誠、立、信 」辦學理念，培養技能專長，提升學生的就業競爭力。由於辦學穩健與地緣優勢，僑光進修部提供未取得學士學位及想取得第二個學士學位的年輕與失學朋友及在職人士，為了個人興趣、提昇職能或轉換職場等因素，利用夜間進修，取得學位的機會。

電競與遊戲產業菁英培訓基地 圖／僑光科技大學 提供
電競與遊戲產業菁英培訓基地 圖／僑光科技大學 提供

進修部學生作息時間不同於日間部學生，有些學生因有經濟需求，必須白天工作、夜晚讀書。僑光科大鄰近逢甲、新光遠百商圈與中科園區，就業機會多。僑光進修部著重品格教育與職涯課程，在課程規劃上與日間部有所區隔，強調理論與實務結合，內容強調職場實務，以促進學習興趣，提升職場專業能力，進而增加就業薪資與提升轉職機會。

進修部雖為夜間教學，但是在學習環境、資源皆與日間部完全相同，共享僑光科大所有教學與設備，包括專業教室、視聽教學設備、資訊中心設備、圖書館的圖書視聽借用與閱覽室閱讀使用、室內外體育活動設施，以及學生的生活輔導，弱勢助學、安心就學、申辦各式獎學金與學生助學貸款、比照勞基法的工讀機會多等。此外，僑光進修部畢業學位與日間部相同，且學費便宜，只有日間部的一半，是減輕負擔取得大學文憑的最佳選擇。

電競課程教學互動 圖／僑光科技大學 提供
電競課程教學互動 圖／僑光科技大學 提供

僑光科大董事長陳伯濤表示：僑光科大創校以來，堅持「務實與創新」的課程設計原則，以「務實致用」為育才理念，以培育實務與創新管理之技職人才為教育目標。本校進修部是以終身學習為宗旨，進修部現有3個學院、13個學系，提供有意於夜間繼續進修的人士，一個深造與終生學習的管道。本校進修教育能為學生帶來貼近市場實務的課程內容，並強化就業的專業技能，在職場生涯中再創高峯。

近年來，生活型態與學生價值觀的改變，僑光進修部也順應調整教學型態，提供夜間進修同學最佳的學習環境，上課時間有彈性，轉系轉日也容易。僑光四技進修部獨立招生已經開始報名，歡迎想要就讀四技進修部的人士，或中部地區在職青年與應屆畢業生，立即報名，加入優質僑光人的行列。

董事長陳伯濤頒發英文成績優良獎學金 圖／僑光科技大學 提供
董事長陳伯濤頒發英文成績優良獎學金 圖／僑光科技大學 提供

圖／僑光科技大學 提供
圖／僑光科技大學 提供

僑光科技大學首頁 http://www.ocu.edu.tw/

進修部開始招生囉！報名請點選 http://gg.gg/i9nkp

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