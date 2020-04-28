中山工商奪南區技能競賽兩項第一 防疫期間積極備戰
第50屆全國技能競賽南區分區技能競賽4月24日舉行，中山工商勇奪中餐烹飪和麵包製作第一名，另在西點製作等三項包辦第二名佳績。校長林昭億表示，防疫期間選手和老師都未停歇，積極訓練和備戰，9名晉級選手要前進九月的全國總決賽。
林昭億指出，中餐烹飪由教師萬家駒、柯立元、梁育銓、簡正佳指導，選手黃楨媚、簡亦呈、黃迎寧分別拿下第一、二、五名佳績。教師黃宏仁、劉德民及簡裕明指導的麵包製作，劉玉茹獲得第一名。西點製作謝宗均、陳筱芳和劉庭妤，得到第二、五名和佳作。
教師吳芸慈指導張雅盈，在美髮（男女美髮）拿到第二名。張子昜在老師黃雅萍、張雅婷及陳琬萱指導，獲得餐飲服務第四名。教師鄭麗秋及黃永正指導西餐烹飪，陳愛琳奪第五名，李玉琪、李宗戎獲佳作。教師阮瀚平指導學生盧信成，拿到汽車噴漆佳作。
奪下中餐烹飪第一名的黃楨媚，身材纖瘦，剛學中餐時，連鍋子都拿不動，但憑著不服輸個性，勤練伏地挺身和舉重物，現在甩鍋已是輕鬆自如。她去年參加商業類科技藝競賽，因緊張慘遭滑鐵盧，在老師鼓勵下捲土重來，平時唱歌紓壓，加上勤奮練習強化穩定度，這次京都排骨、香酥瓦塊魚、腰果蝦仁及海鮮豆腐等四道比賽菜，道道完成度高，色香味俱全，擊敗群雄。
身材嬌小的劉玉茹，一開始學烘焙，面對比她高的烤箱和沉重烤盤，真的很挫折，加上不是天才型選手，常遇撞牆期，老師們循循善誘，原不吃麵包的父親也充當試吃員，如今她做出的土司，父親可以吃掉半條。這次比賽中的起酥麵包，是她練習最久、也最滿意的作品，麵包表面呈現金黃色澤、口感蓬鬆不油膩、起酥皮擺放位置適中，得到評審青睞。
學生謝宗均尊注於西點製作，初學時就嶄露頭角，比賽當天題目為以拉糖表現出中國文化，他選擇形象鮮明的諸葛孔明作為主題，以做工細緻、色彩鮮明獲得第二名。
榮獲美髮（男女美髮）第二名的張雅盈，原本想唸醫專，但有次陪家人上醫院看到傷口竟然昏倒，她自知不是學護理的料，才決定改唸美髮技術科。一開始就吃足苦頭，剪髮要搭配頭型、臉型或髮質，手會抖的她，為了練習常練到手都磨破皮，這次評審給的評語是層次平順、符合題意。
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