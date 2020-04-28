南應大大二生巫純安 勇奪全國技能競賽南區賽花藝第一

台南應用科大生活服務產業系大二生巫純安，去年大一時就參加第49屆全國技能競賽，南區分區賽第五名晉級全國競賽鎩羽而歸。今年再接再厲，並向今年到系上任教的花藝名師廖文豪學藝，勇奪第50屆南區分區賽花藝職類第一名，為校增光。巫純安今天感謝一路培訓的朱惠英老師與陳姿蓉老師，這次競賽技能獲獎歸功廖文豪老師。

廖文豪熱心參與選手培訓，將當年參加國際賽絕活從花束、切花、物件花飾與頭胸花等，有條不紊的傾囊相授，幫助巫純安花藝大進，一舉奪冠，

巫純安彰化達德商工餐飲科畢業，父母經營園藝造景。高職時每逢周末和寒暑假，都會幫忙家中花草植栽及園藝造景，養成與花草為伍的田園生活習慣。高職畢業因對花藝情有獨鍾，僅選填全國唯一有花藝教學與競賽培訓的生活服務產業系。

除學習花藝，她也是老師眼中最佳幫手，同學有任何疑難雜症都會向她請教，系上推展以高齡服務為主的園藝治療課程老師們也找她參與。

校方表示，同系大一新生吳雅雯獲得第五名，兩人9月將參加全國技能競賽與國際技能競賽國手選拔賽，要爭取明年上海舉辦的第45屆國際技能競賽國手資格。