全國分區技能競賽 公東高工獲4金4銀等20獎牌

國防部18日緊急召回海軍敦睦艦隊官兵，而其中一集合點位在台中科大校門口，台中政府事後自行疫調，發現確診官兵曾行經一中商圈多間店家，對此有學生在網上發文，公布學校防疫小組會議內容，校方表示預計在5月底才會將大型遠距規模演練報請教育部，而多位中科大學生為此感到不滿，表示不敢在期中考請假，但又深怕感染風險，甚至有學生直言「真的是要等到真的群聚感染才要開始遠距」。

2020-04-23 12:16