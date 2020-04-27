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全國分區技能競賽 公東高工獲4金4銀等20獎牌

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
今年第50屆全國技能競賽南區初賽，公東高工勇奪4金牌、4銀牌、2銅牌等共20個獎牌數，得獎學生今天指導老師們合影。記者羅紹平／攝影
今年第50屆全國技能競賽南區初賽，公東高工勇奪4金牌、4銀牌、2銅牌等共20個獎牌數，得獎學生今天指導老師們合影。記者羅紹平／攝影

今年第50屆全國技能競賽南區初賽，各界技藝菁英與賽，高手雲集，競爭激烈。公東高工勇奪4金牌、4銀牌、2銅牌等共20獎牌數，獲獎率與晉級決賽人數都創下歷年新高，其中石膏技術與乾牆系統（粉刷）職類更囊括前3名。

公東高工表示，今年第50屆全國技能競賽南區初賽，公東高工報名參賽10個職類、派出35位選手，參賽學生中最亮眼的「嬌」點是有6位女學生獲獎，其中有3位分獲金、銀牌獎項，油漆裝潢職類金牌蔡育瑄、門窗木工職類金牌蕭誼寧、家具木工職類銀牌鍾佳婕。

2名獲得金牌選手為石膏技術與乾牆系統（粉刷）職類林暐宸、門窗木工職類金牌（北區）伍奕翰。

公東高工表示，各職類參加分區競選前5名可晉級全國決賽，公東高工有16人可晉級晉級9月17日到9月21日的全國技能競賽決賽，並藉由四技二專技優甄審入學管道，獲得總分加權15%至40%優勢，增加進入台科大、北科大等頂尖國立科大的就讀機會，對學生升學進路及技能實務的發展都有幫助。

菁英 北科大

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