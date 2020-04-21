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修平科大馮文君老師作品勇奪2020德國傳達設計大獎Winner

文 / 修平科技大學 提供

修平科大數位媒體系馮文君老師以作品：「顧客的禮物—木質外核與筆記書」參加2020德國傳達設計大獎(German Communication Design Award)，榮獲Winner獎項。

德國傳達設計大獎（Germen Design Award），是德國設計行業內的最高獎項，參選標準相當嚴苛，在國際設計界中，有著「設計獎項中的設計獎」之稱。修平科大馮文君老師與永進木器廠進行產學合作，為有情門品牌設計作品，榮獲German Communication Design Award 2018 Winner獎項、German Communication Design Award 2019 Special獎項。今年作品為「顧客的禮物—木質外核與筆記書」，在German Communication Design Award 2020 榮獲Winner獎項。

圖／修平科技大學 提供
圖／修平科技大學 提供

馮文君老師作品創意概念：花朵是台灣最重要的自然資源。有情門家具品牌研發七款皮質與木質結合之沙發系列，創意來自七種花的靈感。兩片木質外核以暗藏的磁鐵相吸，象徵種子的外核。木盒打開後是象徵種子的筆記書。種子有勇氣突破而有勇氣迎向未來，成為美麗的花朵。這本筆記書簡約地介紹有情門家具品之七系列皮沙發的介紹，以及可讓客戶記錄新的生活體驗得空白頁。此外，木質外核打開後可放在沙發上當置物盤，並附上沙發的皮質作為緩衝墊。筆記書以簡約的編排，讓影像表達出皮質、木質與花朵在時間中綻放的姿容，花影的搖曳隱喻人與皮質沙發之互動優雅與從容。

圖／修平科技大學 提供
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馮文君老師說明在國際大賽中脫穎而出的關鍵在於進行設計案之前，先進行田野調查，充分了解品牌理念、定位與內在精隨後，再將主題融入構思。馮文君老師任教多年，還是不遺餘力的進行產學案之視覺傳達創作，持續參賽，讓自己充滿創作的能力，再感染學生，在課程中，讓同學接觸國外的設計作品，了解目前國際上或是國內，眾所關心的潮流趨勢或議題，藉此拓展視野，發揮創意概念；最後再根據每位學生的特質，提出主題意象以及視覺傳達的建議。

圖／修平科技大學 提供
圖／修平科技大學 提供

馮老師有豐富的業界實務歷練，更是多年來國內外一級設計競賽的得獎常客，備受肯定；例如在IF Communication Design Award、Red Dot Communication Design Award、Good Design Award、International Design Award、German Communication Design Award等大賽都有馮老師榮耀獲獎的印記。

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