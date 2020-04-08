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二信廣設科19人通過乙級技術士檢定 助攻申請頂尖科大

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市二信高中廣三忠班通過視覺傳達設計乙級技術士檢定的學生，開心與導師李俊龍師合影。圖／二信高中提供
基隆市二信高中廣三忠班通過視覺傳達設計乙級技術士檢定的學生，開心與導師李俊龍師合影。圖／二信高中提供

基隆市二信高中廣告設計科老師李俊龍，曾以「多喝水」作品獲頒德國紅點設計比賽視覺傳達組獎項獎。由他擔任導師的班級，今年有17人參加「視覺傳達設計乙級技術士檢定」，全數過關 ，對學生申請就讀頂尖科大是一大助力。

二信表示，設計類視覺傳達設計乙級技術士檢定以難考出名，檢定分成視覺識別設計、平面設計、包裝設計及插畫設計，參加者挑選一項接受術科測驗，並在5小時30分鐘內完成草圖發想、色稿繪製、電腦繪圖、作品裱褙到設計理念撰寫，堪稱耐力、創意與技術大考驗。

李俊龍擁有７張設計乙級技術士證照，2017年以「多喝水」作品參加德國紅點設計獎，用山頂洞人洞穴壁畫為主題，透過狩獵喝水及豐腴女人喝水意象，呈現喝水這件事的自然力與生命力，獲得評審青睞，事後被稱為「紅點教師」。

二信指出，今年視覺傳達設計乙級技術士檢定通過率不到30%，李俊龍指導的廣三忠班有17人應考，通過率100%，加上廣三孝班也有1人通過檢定，另外有1人通過印前製程乙級檢定，廣設科今年再添19張乙級證照。

李俊龍表示，擁有乙級技術證照的同學，除了申請推甄可加權15%，通過視覺傳達設計乙級技術士檢定的學生，更是讓全國頂尖科技大學相關學系教授「搶著要」，因為檢定門檻很高。學生通過檢定，只要統測成績具一定水準，入學頂尖科大不是難事。

廣三忠班學生林劭宇說，當初決定報考視覺傳達設計乙級技術士檢定，心情很忐忑，因為合格率很低。在接受培訓的前幾堂課程，就被龐大的作業量嚇到，除了基礎文字練習，還要加強表現技法和電腦繪圖功力。參加學生全數過關，大家都很感謝導師「軟硬兼施」。

基隆市二信高中廣設科老師李俊龍曾獲得德國紅點設計獎，今年指導學生參加視覺傳達設計乙級技術士檢定，成績亮眼。圖／二信高中提供
基隆市二信高中廣設科老師李俊龍曾獲得德國紅點設計獎，今年指導學生參加視覺傳達設計乙級技術士檢定，成績亮眼。圖／二信高中提供

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