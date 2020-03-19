快訊

國安基金出手了！將啟動護盤機制

原油價格暴跌30% 大陸84艘巨輪直撲波灣買原油

負離病房專家 勤益科大是中南部搖籃

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國立勤益科技大學冷凍空調與能源系主任吳友烈帶著學生逐一進行負壓病房相關測試。圖／國立勤益科技大學提供
國立勤益科技大學冷凍空調與能源系主任吳友烈帶著學生逐一進行負壓病房相關測試。圖／國立勤益科技大學提供

新冠肺炎病毒疫情嚴峻，負壓病房在治療中是重要配備，國立勤益科技大學是中南部唯一設有冷凍空調與能源系的大學。該校近日除以產學合作方式替各大醫院進行負壓病房檢視，也利用機會帶著學生實地探訪並累積經驗。

勤益科大昨特別展示該校的模擬負壓病房，並由冷凍空調與能源系主任吳友烈帶著學生逐一進行相關的測試。

吳友烈說，負壓病房是在病床上方設一道抽風孔，把病房裡的空氣抽出，透過風管集中到頂樓，經由濾網過濾才排放到外界。頂樓設有紫外線殺菌燈消毒，高效率的消毒濾網也定期更換，並定時檢測壓力，確保保持負壓空間，空氣只會從外面進入裡面，不用擔心病毒會跑到外面。

他說，打造一間負壓病房的費用是一般病房的兩病，約要70至100萬元，但能有效隔離空氣，不致造成院內感染，是很重要的設備。進行檢測時則要確認抽風功能、電力設備都能運作，確保負壓運作良好。

他說，勤益科大是全台空調能源檢定設備最完整的學校，中南部9成以上的冷凍能源業內人才都是校友，期待在此疫情嚴峻時，盡一己之力，也共同守護社會和國家的安全。

國立勤益科技大學冷凍空調與能源系學生學習進行負壓病房相關測試。圖／國立勤益科技大學提供
國立勤益科技大學冷凍空調與能源系學生學習進行負壓病房相關測試。圖／國立勤益科技大學提供

疫情 新冠肺炎 紫外線

延伸閱讀

智慧型手機如何消毒 蘋果、三星官網親授

北部國小「委外運動館球友」染疫 校方封閉場地

新冠肺炎苗栗縣1確診 徐耀昌：疫情指揮中心二級開設

後續包機未定案 滯留湖北台灣民眾籲取消註記管制

相關新聞

校園風雲榜／大華餐飲系 大廚傳藝 接軌國際

大華科技大學餐飲系重金禮聘業界廚師到校園上課，除了提供品酒課程，學期中陸續邀請翻糖大師Sandy Wu傳授吉利丁花技巧、野壽司主廚佐藤隆治傳授日本料理技巧，也邀請老爺飯店、尚順君樂飯店、喜來登、日本彼內朵甜點店等主廚協同教學。

校園風雲榜／環球科大王貴正 冰雕高手

環球科技大學餐飲廚藝系老師王貴正，專長異國料理、冰雕，不僅是世界廚師協會國際裁判，也是國內少數冰雕國手，在國內外大小廚藝賽事中獲獎無數的他享譽盛名，現在致力傳承，期望透過教學，將國內冰雕技藝流傳下去。

高中職完全免試入學 5月14日放榜

高中職升學季到來，其中有61所公私立高中職參與的「完全免試入學」，109學年度共釋出8494個名額，各校預定於5月14日...

科大女生赴星實習連闖三關 立志當「飛機醫生」

台北城市科技大學機械系大四生李佳律本來想當空服員，大二時考取勞動部飛機維修丙級證照後，發現飛機修護更有魅力，到新加坡科技...

建國科大學生參加國際發明展 電動輪椅車奪金

彰化縣建國科技大學師生參加泰國 IPITEX國際發明展」，共拿下一金、二銀、九銅、一特別獎，成績亮眼，「機動越障電動輪椅...

環科大生技系自製次氯酸水 分贈策略聯盟高中職校

環球科技大學生物技術系響應校園全面防疫，發揮專業自製次氯酸水，並將消毒水提供學校各單位及各策略聯盟高中職學校，盼為校園防...

台南技職博覽會改變辦理形式 就怕群聚感染

因應新冠肺炎疫情，台南市教育局今天決定，把引領國中生生涯探索的技職博覽會改變辦理形式，改到各校實施，避免聚感染。另部分高...

體壇性別不平權？ 女性選手：遴選培訓轉職遇不利對待

台師大學運動與休閒學院及台灣趨勢研究公司，今天發布2019年國人運動環境觀感大調查成果，其中637位縣市級以上比賽女性運...

保障就業！南投學界串知名車業 打造汽修產業一條龍

汽車自動駕駛、車聯網等是未來車業發展趨勢，但相關產業人力缺乏，南投縣南開科技大學、暨大附中及同德高中3校串連，今與知名汽...

台北市技職10校產學聯盟 140名額微課程即起報名

因應108學年課綱，台北市推出「產學聯盟微課程試辦計畫」，結合7所高職、3所科大、4間企業，提供學生跨領域選課，並由科大...

額溫槍買不到！沙鹿高工、台中高工學生自己做

「額溫槍不夠，我們自己做！」開學了，許多學校苦惱額溫槍不足，沙鹿高工、台中高工學生運用電子、資訊、化工相關的群科專業，自...

校園英雄榜／愛汽車男孩 苦練成噴漆冠軍

新北市三重商工汽車科學生黃昱凱，高三上時獲得全國技藝競賽工業類汽車噴漆職種第一名，問他獲勝祕訣是什麼？他說，做什麼事都「全力以赴」，且除了師傅教，更重要是要自己想過「為什麼」，才可以融會貫通。

熱門新聞

直播／停課首校！案59傳染同學 北部某高中全校停課

首例全校停課 台大公衛院長：該宣布社區傳播了

影／北部某高中第二例確診 明起全校停課

北部國小「委外運動館球友」染疫 校方封閉場地

不能去台大散步了？台大校門口貼「防疫期間謝絕訪客」

女高中生滯留湖北 繁星錄取銘傳諮商系 淚求返台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。