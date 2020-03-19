負離病房專家 勤益科大是中南部搖籃
新冠肺炎病毒疫情嚴峻，負壓病房在治療中是重要配備，國立勤益科技大學是中南部唯一設有冷凍空調與能源系的大學。該校近日除以產學合作方式替各大醫院進行負壓病房檢視，也利用機會帶著學生實地探訪並累積經驗。
勤益科大昨特別展示該校的模擬負壓病房，並由冷凍空調與能源系主任吳友烈帶著學生逐一進行相關的測試。
吳友烈說，負壓病房是在病床上方設一道抽風孔，把病房裡的空氣抽出，透過風管集中到頂樓，經由濾網過濾才排放到外界。頂樓設有紫外線殺菌燈消毒，高效率的消毒濾網也定期更換，並定時檢測壓力，確保保持負壓空間，空氣只會從外面進入裡面，不用擔心病毒會跑到外面。
他說，打造一間負壓病房的費用是一般病房的兩病，約要70至100萬元，但能有效隔離空氣，不致造成院內感染，是很重要的設備。進行檢測時則要確認抽風功能、電力設備都能運作，確保負壓運作良好。
他說，勤益科大是全台空調能源檢定設備最完整的學校，中南部9成以上的冷凍能源業內人才都是校友，期待在此疫情嚴峻時，盡一己之力，也共同守護社會和國家的安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言