負離病房專家 勤益科大是中南部搖籃

新冠肺炎病毒疫情嚴峻，負壓病房在治療中是重要配備，國立勤益科技大學是中南部唯一設有冷凍空調與能源系的大學。該校近日除以產學合作方式替各大醫院進行負壓病房檢視，也利用機會帶著學生實地探訪並累積經驗。

勤益科大昨特別展示該校的模擬負壓病房，並由冷凍空調與能源系主任吳友烈帶著學生逐一進行相關的測試。

吳友烈說，負壓病房是在病床上方設一道抽風孔，把病房裡的空氣抽出，透過風管集中到頂樓，經由濾網過濾才排放到外界。頂樓設有紫外線殺菌燈消毒，高效率的消毒濾網也定期更換，並定時檢測壓力，確保保持負壓空間，空氣只會從外面進入裡面，不用擔心病毒會跑到外面。

他說，打造一間負壓病房的費用是一般病房的兩病，約要70至100萬元，但能有效隔離空氣，不致造成院內感染，是很重要的設備。進行檢測時則要確認抽風功能、電力設備都能運作，確保負壓運作良好。