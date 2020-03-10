第2屆國家產學大師獎4人獲獎 頒獎典禮因疫情延後舉行

第2屆「國家產學大師獎」今天揭曉，虎尾科大教授洪政豪、台科大教授陳生金、屏東科大教授陳福旗、台北科大教授賴炎生等4人，因致力於突破與解決產業技術發展問題，投入技職專業技術人才培育，對工程、電資、農業科學等領域有重大貢獻獲肯定。

但因新冠肺炎疫情，教育部延後頒獎典禮另擇期舉行。

教育部技職司表示，「國家產學大師獎」評選重點，除被推薦人需長期從事產學應用實務外，需將其產學成果或技術致力於專業人才培育上，且有實質的產出，並對產業實務及對技職專業人才培育有重要影響力，依「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術、商管及民生」及「農業科學、生技及護理」等四領域，進行初審、複審及決審三階段審查，但今年「人文、設計、藝術、商管及民生」領域從缺。

虎尾科技大學教授洪政豪，評審團肯定他於民國74年進入國立雲林工業專科學校（原國立虎尾科技大學前身），專精於磨潤學肌理，建構介面為接觸創新理論，應用於各產業機台與元件性能突破、智慧化檢測及生質潤滑劑製成，並組成跨校產學合作團隊，解決跨領域問題，亦同時解決產業技術問題，對產業發展及人才培育有實質貢獻。

台科大教授陳生金，鑑於台灣有3分之2面積屬於山地，又遭受地震及颱風威脅，因此長期投入鋼結構之技術研發及應用，提出鋼結構相關法規及設計施工準則，提升鋼結構產業，對建築物及公共安全貢獻良多，擁有多項鋼結構專利，為重要建築（如台北101大樓）及工程所採用，亦與中鋼產學合作建立鋼結構研發中心，其著作「鋼結構設計」和「鋼結構行為與設計」，已成為學生所需研讀之「聖經」，且有2位學生已獲中國工程師學會優秀青年工程師獎之殊榮。

屏科大教授陳福旗，長期致力蘭花遺傳育種變異分析及新品種等研究，申請多項新品系品種權通過審查，技術提供國內多家具規模蝴蝶蘭公司，增進蘭花產業發展，無菌播種技術研發，提高播種及種苗生長效率，降低栽培成本，有效提高產品周轉率，達到穩定產量出口等產業效益，其所培育的人才投入產官學各界領域，並協助台灣花卉產銷協會等單位，提升國家軟實力。

北科大教授賴炎生，從事技職教育達30餘年，長期投入變頻驅動器及高性能伺服馬達驅動器創新技術研發，針對國內工具機、機器人及電源進行產業輔導，解決產業問題，以馬達驅動及電源等面向進行產學合作研發，解決產業實務問題，以建立本土自主核心技術為己任，為提升國內電源與驅動器產業加值而努力，且運用產業界經費資源，積極培育更多實作新秀。