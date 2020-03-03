台北市技職10校產學聯盟 140名額微課程即起報名

因應108學年課綱，台北市推出「產學聯盟微課程試辦計畫」，結合7所高職、3所科大、4間企業，提供學生跨領域選課，並由科大老師、業師親自授課，及早跟產業接軌，課程包括旅遊規劃、電器產業趨勢，及時下最夯的自駕車等，即日起開放報名，11日公布錄取名單、14日正式開課。

台北市教育局表示，因屬於試辦計畫，僅提供140名額、在周六上課，若學生報名踴躍，預計109學年度加入私立學校，讓資源互相流通，提升各校教學能量。

北市府今天宣布「產學聯盟微課程試辦計畫」啟動，參與的台北市7所公立高職，包括大安高工、松山工農、內湖高工、南港高工、木柵高工、士林高商、松山家商，將跟台灣科技大學、台北科技大學、台北商業大學及4間企業合作，提升技職教育能量。

台北市教育局長曾燦金表示，透過產官學策略聯盟，讓7所公立高職的學生，跟頂尖的3所科大、4間企業及早接觸，且跨校選課的彈性機制，學生邁向多元學習，未來希望有機會展開線上課程。

試辦計畫推出的課程共計7種，例如「自駕車輛基礎原理與應用」課程，讓學生了解基本的車輛結構、自駕車控制等，並進行簡易的智慧型自駕車開發，又或「旅遊規劃實務」課程，學生能了解旅遊產品的設計規劃、深入探討。

台北市教育局中等教育科長諶亦聰解釋，業界經常反映，學生求學階段內容，跟產業有不少落差，像是旅遊業，很缺包裝旅遊套裝行程人才，但學校不一定有實務課程，這次試辦計畫，由科大教授、葉師授課，學生也能跨領域、跨校選修，課程18小時，還能抵1學分。