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高職「跨群科」合力實戰 對抗新冠肺炎

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
開學了，許多學校苦惱額溫槍不足。沙鹿高工、台中高工師生動手自製額溫槍，從程式撰寫、組裝設計、溫度校正…一手包辦，最後透過過3Ｄ列印製作外殼。圖／沙鹿高工提供
開學了，許多學校苦惱額溫槍不足。沙鹿高工、台中高工師生動手自製額溫槍，從程式撰寫、組裝設計、溫度校正…一手包辦，最後透過過3Ｄ列印製作外殼。圖／沙鹿高工提供

108課綱核心素養希望學生「能適應現在生活及面對未來挑戰」，新冠肺炎防疫，讓技術型高中有意想不到的防疫收穫！打破原本跨科整合的框架，沙鹿高中校長黃尚煜說，從額溫槍到消毒液，學生親身體驗「從無到有，從有到能用」，是一舉數得的寶貴經驗。

108課綱高中強調「多元選修」，高職是「跨群科班選修」。沙鹿高工教務主任邱申寶琪說，技職群科整合原本設定很單純，「電機電子群」、「化工群」各自科系跨科，例如化工和紡織科一起製作面膜、乳液；電機電子「機電整合」開課。

邱申寶琪說，新冠肺炎讓各群科打破框架，群科整合「重新排列組合」，顛覆教學框架，以自製額溫槍為例，內裝的程式和零件是機械、電機2個群科合力完成。

額溫槍組裝是資訊、電子的專業，但要打造一支專業、美觀的額溫槍，需要機械群的製圖科加入，製圖科學生拆解市售額溫槍，看配置圖，再根據自製的額溫槍，繪製內部的結構圖、卡榫位置，這是工業設計的一環。

製圖科學生們說，透過3Ｄ列印外殼能把初階版額溫槍精緻化，變成一支漂亮的成品，很有成就感，

沙鹿高中的化工群有化工、染整、紡織3科，課程設定多是製作化妝品、乳液、面膜。這次新冠肺炎防疫，化工科學生負責製作消毒酒精、次氯酸水，和日常結合的課程，學生更有興趣，學習到次氯酸水怕光怕熱、耐久度不高、7天要用完否則效能會降低，化學觀念在實作中根深蒂固。

開學後化工群要再投入洗手乳製作，「如果能買到不織布，口罩紡織科也能開迷你生產線！」

除了自製額溫槍，沙鹿高中校長黃尚煜還有另一個idea！他希望結合資訊物連網、AI人工智慧，每天學生測量的額溫若能透過App直接登錄連結到雲端，就能節省人工記錄的時間。

一場新冠肺炎開啟技職高中「跨群科班選修」創新的跨科合作學習模式，學生體驗實際體驗「從無到有，從有到能用」，課程貼近生活，學習變興趣。

開學了，許多學校苦惱額溫槍不足。沙鹿高工、台中高工師生動手自製額溫槍，從程式撰寫、組裝設計、溫度校正…一手包辦，最後透過過3Ｄ列印製作外殼。圖／沙鹿高工提供
開學了，許多學校苦惱額溫槍不足。沙鹿高工、台中高工師生動手自製額溫槍，從程式撰寫、組裝設計、溫度校正…一手包辦，最後透過過3Ｄ列印製作外殼。圖／沙鹿高工提供
開學了，許多學校苦惱額溫槍不足。沙鹿高工、台中高工師生動手自製額溫槍，從程式撰寫、組裝設計、溫度校正…一手包辦，最後透過過3Ｄ列印製作外殼。圖／沙鹿高工提供
開學了，許多學校苦惱額溫槍不足。沙鹿高工、台中高工師生動手自製額溫槍，從程式撰寫、組裝設計、溫度校正…一手包辦，最後透過過3Ｄ列印製作外殼。圖／沙鹿高工提供
開學了，許多學校苦惱額溫槍不足。沙鹿高工、台中高工師生動手自製額溫槍，從程式撰寫、組裝設計、溫度校正…一手包辦，最後透過過3Ｄ列印製作外殼。圖／台中高工提供
開學了，許多學校苦惱額溫槍不足。沙鹿高工、台中高工師生動手自製額溫槍，從程式撰寫、組裝設計、溫度校正…一手包辦，最後透過過3Ｄ列印製作外殼。圖／台中高工提供

新冠肺炎

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