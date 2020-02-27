台中家商結合生命教育推動防疫 線上專業課程熱播

因應新冠肺炎（COVID-19），台中家商運用技職專業，以新興科技設施開發數位化課程及活動，設計生命教育活動課程，除校門口設置紅外線感熱儀，每班並配置一支耳額溫槍定時量測體溫，隨時做師生健康監測。

台中家商校長林怡慧表示，校方目前積極推動雲端課程，因擔任教育部技術型高中商管群科中心，建置金融證劵資訊系統與證劵交易所及時連線，除提供校內學生豐富學習資源，還能提供全國教師帳號申請於實務課程中運用，預先為防疫所需彈性課程及線上遠距教學做準備。

台中家商輔導室與學生自治會、學生社團也發起生命教育感謝活動「疫起努力，感謝有您」感恩傳愛活動，輔導室主任陳宥妤表示，在疫情之前，生命脆弱，更須堅強勇敢，在校長的鼓勵下學生自治會發起有意義的活動，展現年青學子互動、共好的精神，值得肯定。

學生會長黃徖瑋與學生社團社長魏嘉柔帶領幹部成員利用班會時間進到每個班級中，邀請同學們向一線的防疫人員、醫護人員表達感謝、支持與祝福。校長林怡慧表示，這次疫情是很好的生命教育契機，期勉同學透過體驗學習以正向鼓勵態度，感謝醫護人員及政府民間學校等所有防疫單位的努力。