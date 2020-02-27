影／台科斗妙點子 皮鞋機台變身口罩滅菌清潔台

多所大專校院下周開學，台科大機械系教授郭俞麟改造皮鞋機台，運用大氣電漿技術，搭配機械手臂與自動化設備，打造「大氣電漿拋棄式口罩清潔台」，能去除口罩異味和滅菌，延長使用壽命。

新冠肺炎疫情延燒，不少民眾排隊也買不到口罩，打算重複使用。郭俞麟表示，大氣電漿溫度低、處理速度快且有滅菌效果，能讓口罩用更久。他說，如果用酒精消毒使用過的口罩，會降低隔絕飛沫效果；若用電鍋蒸，鍋內大量水分會破壞口罩結構，讓口罩失去防護作用。

郭俞麟說，電漿長期以來應用於滅菌，滅菌範圍包括工業使用、農業民生，生技產業等。大氣電漿是透過電漿生成的電荷，轟擊細菌細胞壁讓它破裂；醫療院所的醫材滅菌，背後也都是用化學氧化作用加速破壞細菌的細胞壁。

郭俞麟今天上午在台灣科技大學展示與解說大氣電漿技術拋棄式口罩清潔台，他說，這套機台本來要用在鞋材產業，像是皮鞋要增加鞋底黏著度，就可以透過電漿處理，強化黏著劑的效用。因應疫情延燒，台科大與淞耀企業等公司合作，快速打造新的機台。

淞耀是大氣電漿設備廠商，董事長盛信儒說，電漿過去常用在醫療產業，特別是用在高單價的醫療器材滅菌消毒。他們看到民眾排口罩很辛苦，又開學在即，趕快把電漿技術用在口罩消毒上，讓口罩可以重複利用又不失防護功能。

台科大校長廖慶榮說，這套機台是台科大師生平常產學合作的成果，師生與廠商合作，不只展現平常的研究成果，也將讓校內師生在疫情延燒時，不怕沒口罩用。