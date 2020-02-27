快訊

東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台科斗妙點子 皮鞋機台變身口罩滅菌清潔台

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台科大機械系教授郭俞麟（右二）運用大氣電漿技術打造「大氣電漿拋棄式口罩清潔台」，能去除口罩異味和滅菌，延長使用壽命。記者潘乃欣／攝影
台科大機械系教授郭俞麟（右二）運用大氣電漿技術打造「大氣電漿拋棄式口罩清潔台」，能去除口罩異味和滅菌，延長使用壽命。記者潘乃欣／攝影

多所大專校院下周開學，台科大機械系教授郭俞麟改造皮鞋機台，運用大氣電漿技術，搭配機械手臂與自動化設備，打造「大氣電漿拋棄式口罩清潔台」，能去除口罩異味和滅菌，延長使用壽命。

新冠肺炎疫情延燒，不少民眾排隊也買不到口罩，打算重複使用。郭俞麟表示，大氣電漿溫度低、處理速度快且有滅菌效果，能讓口罩用更久。他說，如果用酒精消毒使用過的口罩，會降低隔絕飛沫效果；若用電鍋蒸，鍋內大量水分會破壞口罩結構，讓口罩失去防護作用。

郭俞麟說，電漿長期以來應用於滅菌，滅菌範圍包括工業使用、農業民生，生技產業等。大氣電漿是透過電漿生成的電荷，轟擊細菌細胞壁讓它破裂；醫療院所的醫材滅菌，背後也都是用化學氧化作用加速破壞細菌的細胞壁。

郭俞麟今天上午在台灣科技大學展示與解說大氣電漿技術拋棄式口罩清潔台，他說，這套機台本來要用在鞋材產業，像是皮鞋要增加鞋底黏著度，就可以透過電漿處理，強化黏著劑的效用。因應疫情延燒，台科大與淞耀企業等公司合作，快速打造新的機台。

淞耀是大氣電漿設備廠商，董事長盛信儒說，電漿過去常用在醫療產業，特別是用在高單價的醫療器材滅菌消毒。他們看到民眾排口罩很辛苦，又開學在即，趕快把電漿技術用在口罩消毒上，讓口罩可以重複利用又不失防護功能。

台科大校長廖慶榮說，這套機台是台科大師生平常產學合作的成果，師生與廠商合作，不只展現平常的研究成果，也將讓校內師生在疫情延燒時，不怕沒口罩用。

參與這次任務的機械系博士生陳松郁說，很開心將研究成果用在生活，能對社會做出一點貢獻，很有成就感。他碩士班、博士班期間的研究主題，都是有關電漿進行電池表面改質的研究。

台科大機械系教授郭俞麟運用大氣電漿技術打造「大氣電漿拋棄式口罩清潔台」，能去除口罩異味和滅菌，延長使用壽命。記者潘乃欣／攝影
台科大機械系教授郭俞麟運用大氣電漿技術打造「大氣電漿拋棄式口罩清潔台」，能去除口罩異味和滅菌，延長使用壽命。記者潘乃欣／攝影
台科大機械系教授郭俞麟運用大氣電漿技術打造「大氣電漿拋棄式口罩清潔台」，能去除口罩異味和滅菌，延長使用壽命。記者潘乃欣／攝影
台科大機械系教授郭俞麟運用大氣電漿技術打造「大氣電漿拋棄式口罩清潔台」，能去除口罩異味和滅菌，延長使用壽命。記者潘乃欣／攝影

口罩 台科大 疫情

延伸閱讀

【重磅快評】防疫物資務必寬列 不容許紅燈出現

「原來順著時中走這麼令人安心」疫情30大觀察瘋傳

排隊買到口罩高興但下一秒發現新車不見 警找到他笑了

戴口罩沒控油 小心口罩痘

相關新聞

台中家商結合生命教育推動防疫 線上專業課程熱播

因應新冠肺炎（COVID-19），台中家商運用技職專業，以新興科技設施開發數位化課程及活動，設計生命教育活動課程，除校門...

影／台科斗妙點子 皮鞋機台變身口罩滅菌清潔台

多所大專校院下周開學，台科大機械系教授郭俞麟改造皮鞋機台，運用大氣電漿技術，搭配機械手臂與自動化設備，打造「大氣電漿拋棄...

雲科大打造旗艦示範點 高齡智慧健康中心今開幕

雲林科技大學集結近年來在智慧健康促進的各項產學研發成果，打造旗艦級高齡智慧健康促進示範中心，今天開幕，校長楊能舒表示，該...

一輛小客車帶著走的家具組 科大畢業生創家具品牌

有感於租屋族搬家換屋時常面臨家具拆解困難、體積龐大增加搬運負擔或只能屈就使用房東提供卻不符個人需求等痛點，三名雲林科技大...

廚藝競賽奧斯卡獎 她獲翻糖捏塑類組銀牌現魔法大地

中華商業海事職業學校餐飲科老師陳佳鈴，日前參加2020德國IKA奧林匹克世界烹飪廚廚藝競賽，榮獲翻糖捏塑類組銀牌殊榮，消...

校園我最棒／同德增辦高中部 創職訓中心

少子化衝擊私立高中職招生，不少百年老校吹熄燈號，但南投縣創校半世紀的同德家商，卻逆勢操作，昨宣布今年要增辦高中部，同時招收高職生及高中生，另成立職訓中心，招攬一般民眾。

少子化擊倒北市百年老校 偏鄉高職逆勢開辦高中部

少子化衝擊私立高中職招生，台北市「百年老校」東方工商將熄燈，成北市3年來停招的第3所私校，但南投縣創校半世紀的同德家商卻...

同德家商校長交接 新任童建文：雙「新」領校

南投縣草屯鎮同德家商今天舉行新卸任校長交接典禮，任職12年的林元貴屆齡退休交棒給新任校長童建文，林則轉任該校新設的職訓中...

四技二專特殊選才今公布錄取結果 查詢看這裡

109學年度四技二專特殊選才入學今天上午10時公布招生分發錄取結果。技專招聯會表示，今年度參加分發人數有373人，經分發...

私校停招風 作家：政府只給補助浪費國庫和人力資源

少子化衝擊私立高中職招生，台北市東方工商有近百年歷史，如今學生只剩兩百多人，109學年起將停招。自由作家洛杉基今天在臉書...

獨／稀有類科課本獎助金僅1家申請 業者批政府異想天開

高職「稀有類」教科書銷量低，編輯成本又比一般高中課本高，導致出版社多半興趣缺缺。教育部為鼓勵出版社編輯稀有類科教科書，給...

百年東方工商將停招 教團：私校如免洗筷被丟棄

少子化衝擊私立高中職招生，有近百年歷史的私立東方工商，109學年起將停招，是繼中興高中、立人高中後，北市三年來第三所停招...

熱門新聞

北市跟進暫緩畢旅 北市擬訂北市府大型活動建議

基隆4人到校發燒家長帶回 市府追原因

學校畢業旅行 新北市教育局建議暫緩或順延

大學即將開學 成大：不填問卷不能進系所上課

疫情延燒...二階面試若減 大學甄選難篩

校園內要戴口罩？陳時中：學校相對安全 戴口罩需要很低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。