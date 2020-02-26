雲科大打造旗艦示範點 高齡智慧健康中心今開幕

雲林科技大學集結近年來在智慧健康促進的各項產學研發成果，打造旗艦級高齡智慧健康促進示範中心，今天開幕，校長楊能舒表示，該中心從生活環境、評估檢測、樂齡運動，並全面導入科技化技術，目前已經在校內教職員工推廣且試行健康促進完整方案，未來將推廣到各社區。

高齡智慧健康促進示範中心開幕，楊能舒、衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳、經濟部工業局智慧城鄉辦公室案源輔導組副組長江燦元、台大醫院雲林分院長黃瑞仁、成大醫院斗六分院長吳晉祥、天主教若瑟醫院長李聰明、優盛醫學科技董事長劉志平、雲林縣衛生局長曾春美等人，一同見證產官學界的合作成果。

雲科大副校長蘇純繒表示，該中心是累積多年校內研究團隊的研發成果，包含智慧醫療研究中心、休閒運動所、創新媒體實驗室、生醫系統與晶片設計實驗室及相關系所等，另融入國內相關產業產品，整合跨領域的資源，以前瞻技術發展及模擬情境場域做為國內相關產業產品的展示、試用與推廣。

楊能舒表示，學校扮演平台，希望結合產官學的旗鑑級高齡智慧健康促進示範中心能協助國內民眾、醫療單位、長照據點、衛生所、日照中心、護理之家、鄰里社區等，可以導入國內科技產品與雲科大相關技術，培訓國內人才帶領健康促進運動、提供精準運動指示建議。