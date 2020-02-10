獲獎教師王盈之以自己經驗勉勵學生：你們一定可以做到

「你們沒有我苦，我做到了，你們一定可以做得到！」在僑泰高中任教的弘光科技大學幼兒保育系校友王盈之，曾榮獲師鐸獎、全國SUPER教師高中職首獎、寶佳教育大愛教師，她曾有坎坷境遇，高中被家暴右眼險瞎、曾被黑道追討前夫債務、幫同事作保又扛債，連續劇般的人生，她沒被擊倒，在老師、同學協助下，帶著年幼女兒努力兼差完成學業，站出來分享自己歷程，激勵學生千萬別放棄。

弘光科大 幼保系副主任趙蕙鈴表示，王盈之從弘光畢業18年，高職幼保科畢業後在幼稚園任教分擔家計，一直想繼續升學讀書，再讀進修部幼保系取得二技學歷，求學期間生活困苦，在老師、同學的幫助下完成學業，她面對困苦的環境依舊咬牙樂觀上進，值得學弟妹學習。另外，也要提醒經濟困難的學生，現在學校有「弘愛築夢」等助學金可以申請，不要怯於求助。

「難道沒有錢真的讀不了書嗎？」王盈之說，高職幼保科畢業後她便在幼稚園任教，因法規更改，她必須取得大專幼保系的畢業資格才得以保住工作，考上弘光幼保系二技進修部，報到時身上不到800元，單親的她獨自帶著當時5歲的女兒，悲從中來在教室外大哭，後來咬牙申請學貸，在老師與同學的體諒下，每天帶著小孩一起上課。

王盈之回憶，在二技求學過程中老師給很多協助，導師幫忙申請急難救助、介紹工作，收入微薄、生活艱困，曾有老師想給錢贊助，她卻選擇拒絕，因為「我比較想要靠自己」，有同學看她每天帶小孩吃最便宜的陽春麵，主動買便當給女兒，她就吃孩子剩下的飯菜，她說：「如果沒有大家包容，也沒人可以幫忙帶小孩，兩年點點滴滴的溫暖，至今我銘記在心。」

民國92年，王盈之到僑泰高中夜校幼保科任職，女兒念國小下課後沒人照顧，只好安排補習託人照顧，直到她晚上11點下課返家，才能陪女兒聊天、看功課。這期間她仍想進修，白天到補習班看錄影帶教學，3年後考上幼保研究所，取得碩士學歷。

王盈之常和學生分享，勉勵他們千萬不要放棄，王盈之說，她3歲時逝父，母親再婚為圖溫飽，帶著她和姊姊擺攤賣衣服，高一時差點被繼父打瞎右眼，23歲結婚後前夫嗜賭，租屋處常淹水，自己養孩子，還要被黑道追債；心軟幫同事作保，對方卻落跑，害她扛債，生活不是一個苦字可以形容，自嘲「不是每個人都有機會可以一路苦到大。」