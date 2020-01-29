物聯網技術夯 教育部聯手科大培育台灣資通訊人才

為培育5+2創新產業所需技術人才，教育部自2017年推動「優化技職校院實作環境計畫」，針對農業、機械（含智慧機械、國防）、電子電機（含循環經濟、綠能科技）等領域，目前已補助技專校院建置122處實作場域。教育部表示，今年將以產業能力需求為核心培育專業技術人才，結合課程、實作、產業資源、考照與就業輔導等機制，為技專校院學生建立一貫專業人才培育規畫，提供業界優質技術人才需求。

政府近年積極培育資通訊人才，其中物聯網（Internet of Things, IoT）技術應用多元，從個人生活、醫療保健、零售、生產製造、交通運輸、安全監控、家庭娛樂、運動休閒、能源管理等皆涵蓋其中。

在此發展趨勢下，教育部鼓勵學校將IoT技術概念融入各系所培育課程中，如：國立台北科技大學與義隆電子、友達光電公司合作，推動「智慧聯網技術與應用實作環境優化計畫」，在感知、網路與平台、雲端智慧的基礎技術上，運用IoT物聯網設備建構智慧校園，並整合電機、電子、資工、光電四系所課程，規畫一系列資通訊、行動寬頻、物聯網、雲端計算等智慧聯網技術與應用課程，強化學生基礎技術能力。

國立勤益科技大學整合校內電資學院、管理學院與工程學院，並與金屬工業研究發展中心、工業技術研究院及資訊工業策進會合作，推動「基於工業4.0之智慧製造跨院系實作場域建置」計畫，以智慧機械人才為培育核心，並依循業界生產模式，導入工業4.0智慧化、無人化、資訊化等特性，培育學生具備物聯網系統、機電整合、智慧控制器應用、大數據分析、雲端智慧機械、數位內容及資料設計與規劃能力。

龍華科技大學與鄰近桃園市林口工業區多家廠商合作，針對工業物聯網、智慧機器人、資訊安全、智慧商業、VR/AR學習等主題開設「智慧物聯網應用學程」，培育學生具自行架構設備聯網、整合雲端系統、建置智慧生活系統、巨量資料分析能力，並於2019年暑假期間舉辦AIoT親子短期體驗營、教師研習等多項活動，落實大學社會責任，同時並強化產學交流。