親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

菲律賓火山噴發！首都火山灰封城，沈默43年的爆發危機

開票夜取消記者會吃火鍋挨批 韓國瑜這樣回應

堅持興趣證明自己選擇是對的！大馬學生學烘焙參賽奪獎

2020-01-13 11:51聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

弘光科技大學食品科技系大四生王繼祥、郭莉婷為了驗證4年所學，組隊參加第二屆統一烘焙盃校際烘焙大賽，實習結束立馬報名，趕工製作寫配方，通過初賽入選12強與各校好手較勁，獲得評審團大獎，作品有機會在超商上架銷售。兩人說，從馬來西亞跨海來台念烘焙，家人一度反對，參加比賽繳出一張亮麗的成績，證明自己選擇是對的！

郭莉婷說，原本一開始想製作甜口味麵包，過程中不斷失敗，後來聽老師建議改為鹹口味，一邊製作、一邊修改、一邊寫配方，每天至少花10小時製作，終於趕在報名截止最後一刻送出報名表。比賽當天，靠著平常練習的手感，烘焙出獨特的鹹麵包。

郭莉婷說，從馬來西亞來台灣念海青班烘焙餐飲行銷科，畢業後想在烘焙領域更精進，但經濟不寬裕，回大馬在麵包店當學徒一年存學費，再瞞著媽媽報名回到弘光科大念食科系烘焙組，從大一開始重頭來過，起初媽媽反對不諒解，後來靠著學習成果慢慢說服家人，每次回家做蛋糕、麵包與家人分享，「這次比賽獲大獎，媽媽開心的激動尖叫，比我還要高興。」

同樣來自馬來西亞的王繼祥也說，參加比賽除了測驗自己的實力，也要拿出成績向家人證明「我堅持朝興趣發展，選擇烘焙沒後悔。」他指出，父母都從事美髮業，原本希望他能跟隨腳步，但自己對美髮沒興趣，才決定跨海來台念烘焙，父母擔心他在陌生領域跌跌撞撞，才會反對，他卻選擇走自己有興趣的路。

弘光科技大學食品科技系大四生王繼祥(右)、郭莉婷(左)奪統一烘焙賽評審團大獎。記...
弘光科技大學食品科技系大四生王繼祥(右)、郭莉婷(左)奪統一烘焙賽評審團大獎。記者余采瀅／攝影
分享

馬來西亞

延伸閱讀

大馬名人賽／小戴搶后 再輸陳雨菲

分屍大馬女華僑後燒炭 凶嫌留言：犯重罪要離開...

影／畏罪自殺？ 大馬女華僑分屍案兇嫌陳屍基隆...

馬來西亞華僑遭分屍 死者母親證實已認屍

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

龍華科大PBL影視專班 微電影、攝影獲數獎

2020-01-07 18:16

瑞芳高工推家電再生 邀民捐壞電器做愛心

2020-01-06 21:19

台科大自駕車專題競賽 學生自行組裝無人自駕車

2020-01-06 11:42

台南應用科大年度大秀 美容系動態畢展首度跨界吸睛

2020-01-04 09:33

國中會考英文B++ 苦學拿下全國商科競賽職場英文金手獎

2020-01-03 12:29

南投之光！林煒翔磨練技術休學 拿下國際技能競賽優勝

2020-01-03 12:28

高中職原民生科學人才培訓接受報名 今年收88人

2020-01-03 11:58

技專甄選入學 今年減為4.5萬人

2020-01-03 00:04

熱門文章

學測國文／選擇題僅三成來自課本 國寫「外觀」也重要

2020-01-12 12:45

上千校系甄選要看英檢證明 多益首辦高中生專案考

2020-01-12 21:45

康寧畢業生簽名疑遭偽造要告學校 教部要求追究責任

2020-01-13 09:30

交換學生不必出國 「國內留學」正夯

2020-01-12 21:53

6年住校苦讀沒補習 嘉義山區女孩錄取台大

2020-01-13 09:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top