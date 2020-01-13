堅持興趣證明自己選擇是對的！大馬學生學烘焙參賽奪獎

弘光科技大學食品科技系大四生王繼祥、郭莉婷為了驗證4年所學，組隊參加第二屆統一烘焙盃校際烘焙大賽，實習結束立馬報名，趕工製作寫配方，通過初賽入選12強與各校好手較勁，獲得評審團大獎，作品有機會在超商上架銷售。兩人說，從馬來西亞跨海來台念烘焙，家人一度反對，參加比賽繳出一張亮麗的成績，證明自己選擇是對的！

郭莉婷說，原本一開始想製作甜口味麵包，過程中不斷失敗，後來聽老師建議改為鹹口味，一邊製作、一邊修改、一邊寫配方，每天至少花10小時製作，終於趕在報名截止最後一刻送出報名表。比賽當天，靠著平常練習的手感，烘焙出獨特的鹹麵包。

郭莉婷說，從馬來西亞來台灣念海青班烘焙餐飲行銷科，畢業後想在烘焙領域更精進，但經濟不寬裕，回大馬在麵包店當學徒一年存學費，再瞞著媽媽報名回到弘光科大念食科系烘焙組，從大一開始重頭來過，起初媽媽反對不諒解，後來靠著學習成果慢慢說服家人，每次回家做蛋糕、麵包與家人分享，「這次比賽獲大獎，媽媽開心的激動尖叫，比我還要高興。」