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國家農業科學獎 屏科大奪最優團隊

2019-12-30 21:16中央社 屏東縣30日電

農委會首度辦理「國家農業科學獎」，國立屏東科技大學森林系教授陳美惠所帶領的社區林業研究團隊，長期推動林下經濟及循環農業，發展生態旅遊永續經營，榮獲最優團隊。

屏科大今天表示，社區林業研究團隊長期深耕地方，投入里山資本的保全及活化，15年來，在屏東台26線、台24線、屏185線及高雄六龜區等地，致力發展友善環境的根經濟，研發生態旅遊、林下經濟、循環農業與產業6級化的社區發展模式，並在高雄市六龜區成就了全台灣第一個社區參與經營的自然保護區。

屏科大指出，研究團隊帶領山村居民一起養蜂、種植蕈菇與金線蓮，開辦培訓班培訓來自全國各地的社區居民，並在學校設立森林養蜂場及段木香菇場的人才培訓基地，教導學生及社區居民相關技術知能。

除此外，團隊也媒合農產品加工製造加值，推出素菇鬆、蔬活湯、黑木耳露、五穀冰棒、協助辦理185農夫市集等，全面整合1、2、3級產業，優化產業結構朝6級化發展，透過照顧社區部落生計，使環境得以永續，文化得以傳承。

屏科大指出，計畫的成功與否，人的因素至為關鍵，陳美惠長期從事社區林業工作，帶領團隊與部落民眾一起為森林多元經濟與里山的延續而努力，多年下來與部落族人建立互信夥伴關係，這是各項工作得以順利推展的重要關鍵。

屏科大屏東

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