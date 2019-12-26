機械手臂技術是焦點 龍華科大奪全國職場達人盃銀牌

傳統製造業將被新興科技顛覆，未來企業、工業邁入4.0時代，智慧化、自動化成了各國積極推動的競爭原因，桃園龍華科技大學機械工程系教師及專案助理研究員組隊參加108年全國職場達人盃資訊類群技能競賽，在機器人系統整合職類項目中奪得銀牌、各獲獎金6萬元。

全國職場達人盃資訊類群技能競賽由勞動部勞動力發展署技能檢定中心主辦，區分成資安實戰攻防職類及機器人系統整合職類，後者又再分成兩大競賽項目，包括機械手臂方塊吸取與機械人寫字，採雙人組競賽，這次的參賽選手包括台中高工、蘇澳海事、嘉義高工、新營高工、南開科大、勞動力發展署雲嘉南分署等單位，有眾多技職實作高手一同角逐，競爭激烈。

龍華科大該次參賽的機械系教師沈志陽表示，機器人為工業4.0發展最重要的生產設備，因此產業應用中以機械手臂使用最為普及，機械手臂技術是全國技能競賽重要的焦點。這次沈志陽與專案助理研究員龔立軒組隊參加，榮獲機器人系統整合職類銀牌殊榮、每人各獲得獎金6萬元。

機器人系統整合職類使用六軸智慧手臂平台，機械手臂方塊吸取項目中，必須用夾具搬運方塊，使方塊到達特定區域，並依題目要求，判斷夾取物體數量，檢視選手對機械手臂系統的調整與操控運用能力；機械人寫字競賽項目中，更是在現場才公布寫字內容及條件需求，考驗選手對機械手臂熟悉度、現場撰寫、編輯程式、臨場反應等相關指令運用的嫻熟度。

龍華科大校長葛自祥說，近年來先進製造大國積極推動工業4.0相關智慧製造，學校也積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，近幾年陸續與多家知名企業共同成立產業研發中心，設置「五軸加工實驗室」、「雷射3D列印實驗室」、「表面黏著技術實驗室」等，開設許多工業4.0相關學程，並培訓種子教師，讓學生能與產業最新技術趨勢相結合。