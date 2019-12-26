親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

抗爭街頭送耶誕晚餐 香港「廚房佬」平安夜被捕

機械手臂技術是焦點 龍華科大奪全國職場達人盃銀牌

2019-12-26 14:41聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

傳統製造業將被新興科技顛覆，未來企業、工業邁入4.0時代，智慧化、自動化成了各國積極推動的競爭原因，桃園龍華科技大學機械工程系教師及專案助理研究員組隊參加108年全國職場達人盃資訊類群技能競賽，在機器人系統整合職類項目中奪得銀牌、各獲獎金6萬元。

全國職場達人盃資訊類群技能競賽由勞動部勞動力發展署技能檢定中心主辦，區分成資安實戰攻防職類及機器人系統整合職類，後者又再分成兩大競賽項目，包括機械手臂方塊吸取與機械人寫字，採雙人組競賽，這次的參賽選手包括台中高工、蘇澳海事、嘉義高工、新營高工、南開科大、勞動力發展署雲嘉南分署等單位，有眾多技職實作高手一同角逐，競爭激烈。

龍華科大該次參賽的機械系教師沈志陽表示，機器人為工業4.0發展最重要的生產設備，因此產業應用中以機械手臂使用最為普及，機械手臂技術是全國技能競賽重要的焦點。這次沈志陽與專案助理研究員龔立軒組隊參加，榮獲機器人系統整合職類銀牌殊榮、每人各獲得獎金6萬元。

機器人系統整合職類使用六軸智慧手臂平台，機械手臂方塊吸取項目中，必須用夾具搬運方塊，使方塊到達特定區域，並依題目要求，判斷夾取物體數量，檢視選手對機械手臂系統的調整與操控運用能力；機械人寫字競賽項目中，更是在現場才公布寫字內容及條件需求，考驗選手對機械手臂熟悉度、現場撰寫、編輯程式、臨場反應等相關指令運用的嫻熟度。

龍華科大校長葛自祥說，近年來先進製造大國積極推動工業4.0相關智慧製造，學校也積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，近幾年陸續與多家知名企業共同成立產業研發中心，設置「五軸加工實驗室」、「雷射3D列印實驗室」、「表面黏著技術實驗室」等，開設許多工業4.0相關學程，並培訓種子教師，讓學生能與產業最新技術趨勢相結合。

葛自祥表示，學校去年獲得教育部產業菁英訓練示範基地後，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」，今年陸續設置「機器人拋光研磨研發中心」、「高端加工智慧化研發中心」、建置「連結亞洲‧矽谷之跨域智慧物聯網創新實作教室」等教學實作設施，深化產學鏈結合作、培育工業4.0需求人才。

龍華科技大學機械工程系教師沈志陽及專案助理研究員龔立軒，兩人組隊參加108年全國...
龍華科技大學機械工程系教師沈志陽及專案助理研究員龔立軒，兩人組隊參加108年全國職場達人盃資訊類群技能競賽，在機器人系統整合職類項目中奪得銀牌。圖／龍華科大提供
分享
龍華科技大學機械工程系教師沈志陽及專案助理研究員龔立軒，兩人組隊參加108年全國...
龍華科技大學機械工程系教師沈志陽及專案助理研究員龔立軒，兩人組隊參加108年全國職場達人盃資訊類群技能競賽，在機器人系統整合職類項目中奪得銀牌。圖／龍華科大提供
分享
龍華科技大學機械工程系教師沈志陽及專案助理研究員龔立軒，兩人組隊參加108年全國...
龍華科技大學機械工程系教師沈志陽及專案助理研究員龔立軒，兩人組隊參加108年全國職場達人盃資訊類群技能競賽，在機器人系統整合職類項目中奪得銀牌。圖／龍華科大提供
分享

龍華科大職場

延伸閱讀

導入3D輪廓量測系統 工研院助遠東機械智慧化...

「只出一張嘴」的無人旅店 還有機械手臂幫忙...

人臉辨識配合機械手臂 科大生要讓超商取貨更快

教部擴大搶優秀外籍生 大學：產業配合力道要夠...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

她拿金手獎淚崩 因從小沒爸爸比賽卻做父親節蛋糕

2019-12-26 14:39

台南高工將併校進入成大 成大附工會有意外好處

2019-12-26 12:23

弘光獵鷹電競隊成立3個月 首戰拿到大專盃電競賽冠軍

2019-12-26 10:05

人生不能閒著！農家女半工半讀 錄取中興獸醫系

2019-12-25 16:19

師公出馬 徒孫姊弟首爾國際發明展奪銀

2019-12-25 15:32

水電工程師父親耳濡目染 高中生勇奪全國技藝金手獎

2019-12-25 14:18

科大受贈反潛機 空軍少將董中興：學長挖角請到朝陽

2019-12-25 13:12

臺北城市科大 橫掃首爾發明獎

2019-12-23 00:04

北商大慶102週年 致力培養「大人物」

2019-12-22 15:22

人臉辨識配合機械手臂 科大生要讓超商取貨更快

2019-12-21 14:25

拍復古照設計教材助失智者刺激大腦回憶 弘光科大「智趣」奪金

2019-12-20 11:40

有助治療毛小孩腫瘤！高科大研究獲國家新創獎

2019-12-20 10:28

樹德家商照顧服務科、幼保科服務學習 陪伴榮民過聖誕

2019-12-19 11:09

2019設計戰國策頒獎 崑山科大入選件數全國前五強

2019-12-18 20:13

娃娃衣服創作、化妝組得冠軍 上騰工商國際盃創佳績

2019-12-18 13:47

工業藥學人才不足 元培增設生技製藥產業博士學位學程

2019-12-18 13:44

科大生研發「密封袋」酒杯保鮮 獲日本大獎

2019-12-18 10:31

「航向書海‧愛讀！I Do！」閱讀賽 中山工商蟬聯9連霸

2019-12-17 16:43

大埔非典型教師創造孩童自主空間 成功解決校內難題

2019-12-17 14:05

元培醫大製藥工程師產學專班 保證畢業起薪高於平均

2019-12-17 11:45

崑山科大之光！ 校友石艾玄動畫短片再獲艾美獎提名

2019-12-16 12:55

世界麵包大師到校上課 弘光科大假日進修班夯

2019-12-16 10:19

產官學辦總獎20萬全國精品金工賽 新北109學年開專班

2019-12-14 12:16

瑞芳美食廣場實習 瑞工特教生用心服務

2019-12-13 19:13

榖保家商喜迎日本高校生 分享技職校育

2019-12-13 19:10

建國科大美容系「集食行樂」畢業展 台味與仙氣拚場

2019-12-12 23:21

展現「水」的三樣貌 樹德科大流行設計系12月28日畢展

2019-12-12 18:18

「小手牽老手」 曾文家商廣告科畢業成果展令人感動

2019-12-12 13:32

永達技術學院停辦逾5年 教師陳情盼還資遣費

2019-12-12 11:54

正修科大應外系年度公演 推「搖滾夏令營」尬青春

2019-12-11 18:46

生態賞鳥嚮導一位難求 環球科大學生搶攻生態導覽市場

2019-12-11 14:26

元培醫事科大醫工系學生自造輔具 幫助長輩生活更便利

2019-12-11 14:22

文化藝術向下紮根 弘光師生教學童輕黏土創作

2019-12-11 13:26

台北海科大被爆A獎金醜聞 基隆「海大」躺著也中槍

2019-12-11 11:59

他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金

2019-12-10 14:08

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

國人仍偏智育 職業學群校外學習支出率僅1成2

2019-12-09 23:46

曾文家商學生苦練成鋼 全國技藝競賽獲「金手獎」

2019-12-09 15:25

弘光科大姊妹花南北奔波半工半讀 美髮賽勇奪雙料冠軍

2019-12-09 15:02
看更多

熱門文章

13歲自學生靠清大線上課 挑戰美國大學微積分課獲滿分

2019-12-26 10:55

莫蘭迪色調絕美！輔仁大學「全台最美宿舍」像網美旅店

2019-12-25 22:39

人生不能閒著！農家女半工半讀 錄取中興獸醫系

2019-12-25 16:19

東亞史是假議題！高中歷史第二冊教科書仍多數教中國史

2019-12-25 21:44

高中英聽成績出爐！ A級、F級人數近三年最低

2019-12-26 10:51

崑山中學傳發不出薪水 校方：洽談改組力求轉型

2019-12-25 17:33

影／達人教學 跳傘時降落傘壞了該怎麼活下來？

2019-12-26 09:08

影／青少年最想從事職業調查 前三名是這些

2019-12-25 21:17

她拿金手獎淚崩 因從小沒爸爸比賽卻做父親節蛋糕

2019-12-26 14:39

台南高工將併校進入成大 成大附工會有意外好處

2019-12-26 12:23

「中國與東亞」教科書審查通過 學者：大多在講中國史

2019-12-25 23:32

影／美國夢碎！曾紅極一時的Forever 21 如何走向破產的？

2019-12-26 08:52

耶誕老人「從天而降」 深坑國中歡樂驚喜

2019-12-25 19:10

農家女孩半工半讀 拚上中興獸醫系

2019-12-25 23:44

長榮中學欠薪協商達共識 1月20日前發本俸

2019-12-26 13:55

師公出馬 徒孫姊弟首爾國際發明展奪銀

2019-12-25 15:32

空軍贈鯊魚機 朝陽航機系添利器

2019-12-25 23:13

影／訓練滑雪人才 勤益科大與滑雪旅遊專家合作

2019-12-25 17:42

台南高工改隸案未定 成大附工109學年續招生

2019-12-25 16:29

高師大愛樂合唱團20周年慶 帶音樂走向校外與社區

2019-12-25 19:43

中原大學智慧物聯網團隊 優化台灣農業生產與管理系統

2019-12-25 17:34

弘光獵鷹電競隊成立3個月 首戰拿到大專盃電競賽冠軍

2019-12-26 10:05

紐時賞析／荷蘭阿姆斯特丹 「船屋」當道

2019-12-25 15:42

大甲高中跨校跨領域產學合作 學生收穫多

2019-12-25 16:37

野柳國小感恩跳蚤市集 孩子惜福也要助人

2019-12-25 19:09

紐時賞析／檢察官的新角色 幫助冤獄犯

2019-12-25 15:28

機械手臂技術是焦點 龍華科大奪全國職場達人盃銀牌

2019-12-26 14:41

108課綱實施元年 潘文忠盼持續宣導

2019-12-25 18:58

全國技藝賽 二信高中3金手獎

2019-12-25 23:55

台北大學攜超商開負碳商店 消費還能換折扣

2019-12-25 17:09

109年起全國技能檢定 考試借文具0分計算

2019-12-25 18:58

替代役牽起緣分 善心師帶學生幫獨老大掃除

2019-12-26 14:09

全球大學生國際經貿專題競賽 北商大獲總冠軍

2019-12-26 14:43

學生與家長們，你們真有讀懂108課綱嗎？

2019-12-26 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top