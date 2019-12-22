北商大慶102週年 致力培養「大人物」

北商大校長張瑞雄致詞表示，學校將致力培養「大人物」。（photo by 北商大學） 分享 facebook 「我們學校要致力培養『大人物』，大是大數據，人是人工智慧，物是物聯網。」台北商業大學21日慶祝102週年校慶校長張瑞雄致詞表示。他也指出，教育部鼓勵學校積極爭取社會資源幫助弱勢學生安心就學，提供一比一的相對補助，他鼓勵現場校友在年底前踴躍捐輸，獲得陳定川、高希均、廖全平等校友現場捐款響應。

國立臺北商業大學創校102周年102周年校慶典禮以「北商躍飛、再續光輝」為精神主軸，一連串的慶祝活動，展現北商大過去一年為國家社會育才的豐碩成果，許多校友出席慶祝母校生日。

北商大校長張瑞雄表示，北商大今年在財經學院成立博士班後，和台北科技大學一樣，成為擁有五專到博士班完整學制的學校。過去一年，北商大積極建立全球學術的平台，最近就跟德國慕尼黑科技大學、西班牙瓦倫西亞大學、葡萄牙的里斯本大學都簽了交換學生MOU協議，全世界已經有60所大學簽訂交換學生協議了。

張瑞雄說，學校也與許多社團與公司簽下策略聯盟協議，讓師生與社會所需要的人才交流，加強實習計畫，目前有約50%同學還未畢業即已經獲得工作機會；北商大畢業生的表現深受商業類、金融類、財金類的企業主肯定，這是因為學校除了重視專業素養，也積極透過教學及生活教育，培育學子的品格素養，畢業生負責、富團隊精神的表現，受到雇主青睞。

戲劇界名人李朝永與周遊特別到現場觀禮，並帶領明星演藝專班學生前來表演四首歌曲，整齊劃一的帶動唱；另外北商校友小胖（林育羣）也到場獻唱，掀起轟動。校慶中也頒獎地11屆傑出校友、教育部捐資興學獎銀質獎，及頒發友好商圈6名、卸任校友會理事長五名、電器專班、演藝專版與美學專版五名。

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