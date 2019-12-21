人臉辨識配合機械手臂 科大生要讓超商取貨更快

台灣便利商店服務漸趨多元，各大超商陸續引入新科技提高店員效率。台科大舉辦跨校機械競賽專題，台科大機械系的學生設計一套加快取貨流程的資料庫系統，從照相機辨識顧客五官輪廓，再結合機械手臂夾取指定貨物，全程不需人力參與，獲評審肯定。

台科大昨天舉辦跨校機械與機電工程專題競賽，參賽學生來自台科大、台師大、北科大、海洋大學、中原大學，共五校29組學生團隊參賽，打造超商自動取貨系統、具視覺辨識能力的自走車、機械手臂等各式作品，競賽總獎金達15萬元。

製作便利商店資料庫的台科大機械系大四學生吳宗霖說，超商取貨要等店員找包裹，花比較多時間，他們希望打造相關系統來改善。當機器紅外線感測人靠近時，會啟動照相機辨識。系統比對確認身分，然後把訊息傳給機械手臂，由機械手臂夾取貨物。

他說，這個作品雖只是原型，還有調整空間，希望未來真的能縮短取貨時間，替商店節省更多人力。

另一組台科大團隊設計有相機鏡頭的機械手臂，幫助機械手臂隨時掌握物件位置，不但動作更精準，機動性也提高。團隊成員戴昕楷表示，這項成果能用在生產電路板等體積較小的產線中，透過鏡頭捕捉物件影像，強化機械手臂動作精準度。

台科大機械系主任陳明志表示，專題競賽重視學生的創意、機械與資訊科技的跨領域整合能力。專題製作沒有標準答案，學生們要在學習理論研究與實作的過程中摸索。