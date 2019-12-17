元培醫大製藥工程師產學專班 保證畢業起薪高於平均

生醫是政院提出的5+2產業之一，台北科技大學承接的產學連結執行辦公室今天舉行「製藥工程師產學專班」簽約記者會，此班由元培醫事科技大學生技製藥系與簽約藥廠共同設計，提供大四生全年在企業實習，也在部分中北部高職設專班，培育具製藥專業基礎、實作能力的製藥實務人才。

教育部技職司表示，元培擁有全國大專校院製藥設備最齊全的「cGMP藥品量產製造中心」，合作廠商除提供各項學雜費減免和高額獎學金，並安排學生大四起全年在企業實習，且保證畢業後起薪高於一般藥廠薪資。

元培醫事科技大學校長林志城說，國內製藥人才一直不足，是因我們缺乏製藥人才高等教育。國內雖然有多所藥學系，但偏重臨床藥學的傳承；化工系或機械系雖然也有相似的課程，但仍與「製藥人才」的培育與養成有一段距離。

元培也結合中北部技術型高中，以日本培育「工業藥師」的概念，開設「製藥工程師產學專班」，讓學生自高中職畢業後能夠進入「製藥專班」學習製藥相關學理與實作技能，並進入藥廠實習與直接就業。

寶齡富錦副總經理柯文庭表示，生技製藥產業是個需要各專業人才投入的特殊產業，「製藥專班」的設立是個非常正確與重要的決定，將實際協助業者有更多機會遴聘到製程、分析、確效、相關法規等人才。

他也說，專班前三年導入相關製藥課程與實作訓練，並在第四年實際在藥廠內實習，樣的規畫完全符合業界的需求，能讓學生無縫接軌的進入生技製藥產業。

大安高級工業職業學校校長楊益強對此專班表示樂觀其成，期待此班能兼顧技職學生「就學」與「就業」為基礎的教育模式，共同創造學生升學銜接、資源共享與輔導教育三贏局面。

新竹市私立光復高中校長黃敦煌也說，高中職學生大多希望就讀科系與社會產業有關，製藥產業的前景看好，不過多數學生卻不得其門而入。元培醫大提供的高中職架接平台，以適才適所的方式連接產業端與高中職端，助學生能畢業即就業。