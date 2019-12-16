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風箏浪板夯 澎科大助教新研發獲國家專利

2019-12-16 20:01中央社 澎湖縣16日電

風箏浪板是近年來正夯的海上極限運動。澎湖科技大學助理教授侯建章研發風箏浪板最重要的載具水翼板，命名為「水翼博士」，並獲得國家專利，未來可望在國際賽事中大出鋒頭。

目前擔任澎湖科大通識教育中心主任的侯建章，因為喜歡風浪板運動，加上澎湖海域每年秋冬季節，風力平均6級、陣風9級，被譽為全亞洲最適合風帆船、風浪板和風箏浪板等海上運動的海域，吸引世界各地好手前來移地訓練或比賽，他也在15年前舉家來到澎湖落地生根。

侯建章2年前投入風箏浪板的水翼板研發，先後歷經5款版本，今年才大功告成，並命名「水翼博士」，長約135公分、寬50公分、厚度6公分，全部由碳纖維與環氧樹脂等製成，約10公斤重，製作一部約費時10天，價格不到新台幣2萬元，比碳纖維動輒10餘萬元，省錢不少，加上材質輕巧、好用又耐操。

侯建章解釋，風箏浪板「水翼板」中最特別的是「四爪鏍母」的設計，特別在水翼板中增設有一塊木片，適合各種品牌的鏍絲，可安全固定的鎖住水翼，讓在高速競賽中更加安全，今年在亞洲風箏浪板競賽中，初次亮相一較高下，讓各國選手眼睛為之一亮。

侯建章說，風箏浪板的水翼板，有雙向、浪板和衝浪等三種，初學者搭配高度是50至60公分，一般是90公分，但真正比賽用是120公分，馳騁在海上，精彩刺激，令人驚呼。

侯建章除了自己喜歡這項運動外，女兒侯佳玲也是風箏浪板高手之一，目前更是風箏浪板跳高的紀錄保持人，在今年亞洲風箏浪板比賽中奪下第2名佳績。

風箏浪板是近年來正夯的海上極限運動，恰如其名是風箏結合風浪板，選手們不僅要懂風、也要懂浪，在風與浪之間如何取得平衡和跳出最高的高度。

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