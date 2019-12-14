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台中科大青創基地揭牌 業界學生交流激盪創意

2019-12-14 15:04中央社 台中14日電

國立台中科技大學商業設計學系「C-CUBE中科大青年創業基地」今天揭牌，盼成為媒合窗口，除展現校內學生的創意，也能匯集業界的能量，雙方攜手激盪創意，開展創業之路。

台中科技大學今年邁向百年，商業設計學系也成立40年，商業設計系設立「C-CUBE中科大青年創業基地」今天舉辦揭牌儀式，百位資深商設系友回娘家，除回憶昔日青春時光，也暢談畢業後的創業歷程，現場氣氛溫馨、歡樂。

校長謝俊宏表示，教育部近年來推廣「三創」創意、創新、創業，商業設計系本就是創意科系，在校內首先設立創業基地，除是個典範也是領頭羊，盼提供學生交流的場地，也能提升他們的創意，並協助未來創業。

商業設計系主任洪祺森表示，商設系已有40年歷史，畢業的系友是系上最大的資產，透過創業基地的設立，希望能匯集業界的資源，並導入畢業系友的經驗，在基地中與校內學生的交流，激盪創意與業界接軌，幫助學生未來創業。

洪祺森指出，創業過程，除需面對技術問題，另外就是資金問題，創意基地可成為一個媒合窗口，除可提供系上同學創業諮詢服務，創業基地設有展示窗，展出學生創意作品，提供業界參考。

未來「C-CUBE中科大青年創業基地」將定期舉辦各類型活動，規劃推動跨學院、跨科系「創業微學程」，讓不同專業領域的人士，能夠互相交流、激盪、希望成為台中產業、教育發展的特色。

創業科大

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