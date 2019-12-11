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花蓮高工萬能科大健策精密產學合作 培育工業4.0人才

2019-12-11 18:25聯合報 記者鄭國樑／即時報導

萬能科技大學為落實技職教育務實致用的教學理念，積極推動高職端、大學端及企業端的校校企產學合作計畫，以培養專業、技術與實務的人才，今天由花蓮高工黃鴻穎校長、萬能科大莊暢校長、健策精密工業公司總經理趙永昌代表簽訂產學合作備忘錄（MOU）。

三方同意每年由花蓮高工安排高三學生到健策精密進行職場體驗，甄選20名學生進入健策精密就職完整培訓，並於就職期間進入萬能科大工業管理系學習進修。

萬能科大指出，健策於2017年開始與萬能科技大學工業管理學系進行產學合作，透過學校進修以及職場實習，使學生能在求學時期及早累積工作經驗。

對花蓮高工學生而言，學業、專業及就業都能兼顧，就讀科大四年可獲得大學文憑和專業技能，等於銜接業界與大學，並取得上市櫃公司的工作，達到職業學校務實致用的定位。對合作廠商而言，在這四年獲得穩定的人力，又能培養專精技術優質人才，同時促進產業升級，共創高中職、科大及上市企業三贏。

國立花蓮高工校長黃鴻穎致表示，在工業4.0的浪潮下，校方近幾年陸續與知名企業共組產學聯盟，成立產業研發小組，共同開發前瞻性技術，並開設物聯網、大數據課程、嵌入式系統及智能化機械人等跨領域工業4.0校訂課程，讓學生與產業界最新技術結合，同時培訓種子教師，擴大產學聯盟，透過產官學研合作，培育第四代工業人才。

黃鴻穎指出，近年來，花蓮高工在先進機械製造及機器人設備、教學都有顯著的績效，學生更多次奪得機器人與機電整合及資訊職類全國競賽大獎，與萬能科技大學、健策精密工業公司簽署工業4.0產學合作備忘錄，透過校際合作建立務實的學習模式，也提昇學校最新設備、促進技職教育訓練及產學合作等項目，為花蓮高工邁向數位科技人才培育的努力更往前跨越一大步。

莊暢校長說，萬能科大是唯一航空城大學，又鄰近多個工業區，所以工管系的實習課程完全結合航空城的產業發展，包含了航空零組件產業與精密製造業；而且萬能科大工業管理系專注培養航空零組件的精密設計、製造與量測實作技術的人才，特別向教育部爭取多次計畫總計達數千萬元經費，添購多部與業界無縫接軌的多軸精密CNC工具機與CNC三次元量測儀，讓學生上課時親身操作學習。

莊暢強調，科技大學一定要扮演好校校企合作的關鍵角色，攜手高職端，連結企業端，為高職學生找出路，為企業找人才，共同為台灣技職教育發展一同努力。

健策精密是30多年沖壓零組件製造商，以沖壓製程作為基礎，不斷接受挑戰與創新。公司從原本數十人，如今擴張至全球數千人，產品從最初為3C電子零件，轉型生產半導體零件相關產品，為響應綠能環保，公司積極投入研發電動車用水冷產品。

健策精密總經理趙永昌表示，健策精密經營32年，深深知道求學過程中不只念書，更需要職場的實習經驗，花蓮學生個性純樸，期望將專業技術根留台灣，並培育出關鍵優質人才，給他們最好的教育訓練和培訓規畫。

花蓮高工、萬能科大、健策精密三方簽訂產學合作備忘錄MOU。圖／萬能科技大學提供
花蓮高工、萬能科大、健策精密三方簽訂產學合作備忘錄MOU。圖／萬能科技大學提供
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花蓮高工化工科老師與同學特別從花蓮來桃園參觀健策精密工業公司。圖／萬能科技大學提...
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花蓮高工黃鴻穎校長、萬能科大莊暢校長、健策精密工業公司總經理趙永昌代表三方簽訂產...
花蓮高工黃鴻穎校長、萬能科大莊暢校長、健策精密工業公司總經理趙永昌代表三方簽訂產學合作備忘錄。圖／萬能科技大學提供
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