花蓮高工萬能科大健策精密產學合作 培育工業4.0人才

萬能科技大學為落實技職教育務實致用的教學理念，積極推動高職端、大學端及企業端的校校企產學合作計畫，以培養專業、技術與實務的人才，今天由花蓮高工黃鴻穎校長、萬能科大莊暢校長、健策精密工業公司總經理趙永昌代表簽訂產學合作備忘錄（MOU）。

三方同意每年由花蓮高工安排高三學生到健策精密進行職場體驗，甄選20名學生進入健策精密就職完整培訓，並於就職期間進入萬能科大工業管理系學習進修。

萬能科大指出，健策於2017年開始與萬能科技大學工業管理學系進行產學合作，透過學校進修以及職場實習，使學生能在求學時期及早累積工作經驗。

對花蓮高工學生而言，學業、專業及就業都能兼顧，就讀科大四年可獲得大學文憑和專業技能，等於銜接業界與大學，並取得上市櫃公司的工作，達到職業學校務實致用的定位。對合作廠商而言，在這四年獲得穩定的人力，又能培養專精技術優質人才，同時促進產業升級，共創高中職、科大及上市企業三贏。

國立花蓮高工校長黃鴻穎致表示，在工業4.0的浪潮下，校方近幾年陸續與知名企業共組產學聯盟，成立產業研發小組，共同開發前瞻性技術，並開設物聯網、大數據課程、嵌入式系統及智能化機械人等跨領域工業4.0校訂課程，讓學生與產業界最新技術結合，同時培訓種子教師，擴大產學聯盟，透過產官學研合作，培育第四代工業人才。

黃鴻穎指出，近年來，花蓮高工在先進機械製造及機器人設備、教學都有顯著的績效，學生更多次奪得機器人與機電整合及資訊職類全國競賽大獎，與萬能科技大學、健策精密工業公司簽署工業4.0產學合作備忘錄，透過校際合作建立務實的學習模式，也提昇學校最新設備、促進技職教育訓練及產學合作等項目，為花蓮高工邁向數位科技人才培育的努力更往前跨越一大步。

莊暢校長說，萬能科大是唯一航空城大學，又鄰近多個工業區，所以工管系的實習課程完全結合航空城的產業發展，包含了航空零組件產業與精密製造業；而且萬能科大工業管理系專注培養航空零組件的精密設計、製造與量測實作技術的人才，特別向教育部爭取多次計畫總計達數千萬元經費，添購多部與業界無縫接軌的多軸精密CNC工具機與CNC三次元量測儀，讓學生上課時親身操作學習。

莊暢強調，科技大學一定要扮演好校校企合作的關鍵角色，攜手高職端，連結企業端，為高職學生找出路，為企業找人才，共同為台灣技職教育發展一同努力。

健策精密是30多年沖壓零組件製造商，以沖壓製程作為基礎，不斷接受挑戰與創新。公司從原本數十人，如今擴張至全球數千人，產品從最初為3C電子零件，轉型生產半導體零件相關產品，為響應綠能環保，公司積極投入研發電動車用水冷產品。