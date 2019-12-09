弘光科大姊妹花南北奔波半工半讀 美髮賽勇奪雙料冠軍

黃若瑄、黃若瑜兩姊妹都就讀弘光科技大學美髮造型設計系二技，兩人每周從台北南下台中上課進修，1年前開始準備比賽，每天下班後抽空練習，參加2019台北國際造型藝術節「潮技美妍大賞活動」，分別在OMC創意時尚類日宴髮型、OMC資深女士技術類日妝髮型奪金。

兩姊妹高中便開始半工半讀，姊姊黃若瑄表示，自己對念書沒興趣，由於父母擔任髮型設計師，覺得應該也可以從事美髮業，因此決定半工半讀，在髮廊學技術，選擇進修在職專班讀書，高職畢業後到弘光科大台北教育中心學分班上課，上了2年後緊接著念二技，每周跟妹妹從台北到台中上課，早上6點多出門，晚上回家已經凌晨1點多。

黃若瑄說，父母、妹妹、弟弟一家五口都在台北髮廊上班。去年得知比賽訊息後，便決定要報名，因此每天晚上下班後，與妹妹、弟弟一起留在店內練習到深夜12點才返家，做好作品還拍照請父母指導，除了到台中上課那天外，每天都要練習1個以上作品，1年來幾乎沒有中斷。

黃若瑄說，比賽前看了許多世界盃得獎作品，吸收其他選手的優點，來提升自己的作品，比賽時專注在作品創作上克服緊張，經過這場比賽，感覺技術增進很多，能夠獲得冠軍，真的很感動。

妹妹黃若瑜說，因為想要學得更多，才與姊姊一起念大學，既然選擇半工半讀這條路，就不會半途而廢。在髮廊學到實務技術，在學校則能增進創意、想法及啟發更多技巧，藉由參加比賽學習精進，工作、念書又要準備比賽真的很累，但憑著「不能放棄」的信念，堅持自己選擇的路。