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科大馬拉威外籍生 將帶台灣實習經驗回家鄉開民宿

2019-12-08 10:55聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台北城市科技大學應用外語系大四學生阿智，來自非洲馬拉威，從小嚮往飯店業，大一起投入相關的課程學習，在學校安排下至北投「漾館」溫泉飯店實習，他不怕苦希望多學一點，因此在飯店櫃檯、餐廳外場與房務等部門輪流實習，明年畢業將迫不及待帶著台灣飯店經營的軟實力回家鄉創業經營民宿。

阿智正在北投知名的溫泉飯店「漾館」實習，他來台已經四年，從對台灣的陌生感到已經能自己四處旅行感受風土民俗，說著一口流利的國語，因為深愛飯店工作，因此選應外系教授詹淑芬開的「高階餐飲英文」課程，為他的飯店實習紮下根基，讓他離夢想更近。

一般學生到飯店通常只會選一個部門進行實習，阿智深知該珍惜難得的實習機會，因此向飯店主任常渝琇提出申請，希望可以在櫃檯、餐廳外場與房務等部門輪流實習，且為了做好工作，他在實習前就先行至北投知名景點走走看看，像是「北投圖書館」、「北投溫泉博物館」、「梅庭」等，做足介紹旅程的準備。

城市科大表示，旅客在阿智悉心介紹下，可以順利的吃到美食、玩得開心，有些國外旅客一迷路，也打電話向他求救，阿智總能迅速為旅客指點迷津，旅客回飯店後都會讚賞他，讓他感受濃濃的人情味。穿上飯店的制服，讓他更顯自信，科技化趨使下，飯店導入最新穎的智能化入住系統，由於顯少在其他飯店出現，因此，遇到不熟悉操作的旅客，他總是快步前往幫忙旅客解除疑惑，尤其在主管的教導下已經能「秒讀」旅客的情緒與需求。

北投溫泉飯店「漾館」主任常渝琇說，提供給學生實習機會，主要希望與城市科大聯手培養飯店經營與管理專才，尤其阿智未來將會把飯店學到的軟實力帶回馬拉威，也能將台灣飯店的成功經驗複製到非洲，藉此搭建更多的國際友好經驗與交流。

明年將畢業的阿智表示，他迫不及待想快點回到日夜思念的家鄉馬拉威，回國施展飯店長才，目前正與幾個朋友籌畫預計在家鄉美麗的馬拉威湖畔，尋找合適的地點，先經營民宿，期待有朝一日成為馬拉威的飯店達人。

台北城市科技大學應用外語系大四學生阿智，遠從馬拉威來台灣的城市科技大學就讀，他嚮...
台北城市科技大學應用外語系大四學生阿智，遠從馬拉威來台灣的城市科技大學就讀，他嚮往飯店業，在學校安排下至北投「漾館」溫泉飯店實習，讓他的未來能圓夢。圖／城市科大提供
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