親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

世界上有幾種熊？那些保育的成功與失敗案例

郭台銘今飛美出席白宮聖誕派對：一定會見到川普

高餐金牌國手謝協益獲教育部技職之光 3人獲技職傑出獎

2019-12-03 16:55聯合報 記者徐如宜／即時報導

教育部今天舉行「第十五屆技職之光」頒獎典禮，國立高雄餐旅大學烘焙管理系學生謝協益在國際技能競賽表現優異，為國爭光獲競賽卓越獎；飲食文化暨餐飲創新研究生洪子絜、邱燕燕，以證照達人榮獲技職傑出獎；林灝珈則以創意料理達人，獲頒金牌國手謝協益獲技職之光。

21歲的謝協益，四年來沒有放假、沒有玩樂、沒有鬆懈，朝立下的目標一步步邁進，歷經長達一年的訓練，8月在俄羅斯拿下第45屆國際技能競賽烘焙金牌。他特別感謝勞動部提供資金的補助、培訓團隊的監督，學校師長與學長姐們傳承，還有家人支持。

高餐大食創所推薦洪子絜、邱燕燕與林灝珈三名學生全數獲獎。證照達人洪子絜曾獲第九屆馬來西亞國際美食養生大賽藥膳養生熱菜金牌，擁有中餐類烹調、中式麵食加工酥、飲料調製、烘焙食品、西餐烹調、餐旅服務等丙、乙級技術士證共16張，外加HACCP食品安全管制系統訓練(60A、B基礎、進階合格)、中華民國國際餐飲協會專業咖啡師立體雕花及教育部中級閩南語語言能力認證。

洪子絜出生外燴世家，遺傳祖父、父親好手藝，她說要將這個獎獻給天上的祖父，期許自己帶給師長給予的力量和信心，在餐飲這條路，闖出一番作為，未來深耕餐旅教職。

另一位證照達人邱燕燕，從小就喜歡在廚房看媽媽做菜，更喜歡看一堆人為了吃而忙碌。自認資質沒有同學好，所以靠著花比別人多好幾倍時間研習，考證照成了她自我驗證的驗收儀式。擁有14張丙、乙級技術士證照，涵蓋中式烹調、中式麵食加工、西餐烹調、烘焙食品、中式米食加工、肉製品加工、餐旅服務、調酒、門市服務等。

林灝珈表示，「料理是我的生活，餐飲是我的生命，教學是我的使命。」她是廚師」也是老師，擁有中餐烹調、烘焙食品、中式麵食加工等共14張丙、乙級餐飲廚藝類證照，國內外競賽獲獎無數，擔任過鐵板燒師傅、餐飲教師、主廚及品牌顧問，擁有業界完整經歷，目標是開發全新料理產品，成立個人品牌。

高雄餐旅大學校長林玥秀表示，高餐大教育理念為「餐旅精英的搖籃、企業的關鍵夥伴、餐旅教育的新典範」，透過產學合作與業界緊密結合，為台灣培育具備「人文化」、「專業化」、「企業化」、「國際化」的優秀餐旅人才。

高餐大烘焙系學生謝協益，因勇奪國際技能競賽烘焙金牌，獲頒技職之光競賽卓越獎。圖／...
高餐大烘焙系學生謝協益，因勇奪國際技能競賽烘焙金牌，獲頒技職之光競賽卓越獎。圖／高餐大提供
分享
出生外燴世家，遺傳祖父、父親好手藝的洪子絜(右)，以證照達人獲技職傑出獎。她曾與...
出生外燴世家，遺傳祖父、父親好手藝的洪子絜(右)，以證照達人獲技職傑出獎。她曾與藝人廖峻錄製烹飪節目。圖／高餐大提供
分享
高餐大食創所研究生宋燕燕擁有十多張證照，曾參與海峽交流賽民國大宴的她獲技職傑出獎...
高餐大食創所研究生宋燕燕擁有十多張證照，曾參與海峽交流賽民國大宴的她獲技職傑出獎。圖／高餐大提供
分享
高餐大烘焙管理系謝協益(右二)獲「第十五屆技職之光」競賽卓越獎；飲食文化暨餐飲創...
高餐大烘焙管理系謝協益(右二)獲「第十五屆技職之光」競賽卓越獎；飲食文化暨餐飲創新研究所洪子絜(左二)、邱燕燕(左一)、林灝珈(右一)則獲頒技職傑出獎，與校長林玥秀(右三)合影。圖／高餐大提供
分享

教育部品牌國際技能競賽

相關新聞

高職跨科申請科大自傳多著墨 普通高中生多備3件作品

2019-12-03 09:18

多元表現成升科大主戰場？ 師憂教育資源不均

2019-12-03 09:55

阿兵哥吃的罐頭菜大變身 樹德家商辦軍民創意料理賽

2019-12-03 09:41

「公費優勢不再」戲曲學院 朝偏鄉弱勢招生

2019-12-03 00:24

高教拓生源 戲曲學院開碩班 傳藝進修免登陸

2019-12-03 00:00

碩士論文爭議 中州機械所遭令停招成首例

2019-12-02 14:13

元培醫事科大參加2019首爾國際發明展 各獲一金銀銅

2019-12-02 10:51

酒測器藏安全帽有喝就熄火 資工生獲南韓發明獎金牌

2019-12-01 16:43

高以翔猝逝 北商大校長感嘆：可以努力但不准拚命

2019-12-01 14:37

南臺科大連辦31屆汽機車大展 今明兩天登場熱鬧依舊

2019-11-30 16:08

環保吸管可殺菌、食用吸管可吃 雲科大研發展受矚

2019-11-29 12:48

全台最大科大合併案 台科大合校小組暫緩運作

2019-11-28 17:43

影／屏科大點木成金！文旦廢枝變「乾淨的炭」 國外商機大

2019-11-27 16:31

靜宜主顧聖母堂教堂椅 公東師生花半年手工製作

2019-11-27 12:56

二技技優入學招生 543名額28日起公告

2019-11-27 01:30

大榮飛修科 太古培訓精進技能

2019-11-26 22:47

高職直升大學？海洋人才一貫班 招生配套待教部審查

2019-11-26 14:35

18歲起薪上看8萬 高職海事群畢業生仍腰斬

2019-11-26 10:31

高科大文創系展巧思 讓椅子不只是椅子！

2019-11-25 11:57

弘光科大學生畢聯展 遶境平安布條成時尚吊帶

2019-11-25 11:52

分享紐約打拚歷程 賴曼琳：忘記膚色跟世界人才競爭

2019-11-22 16:12

無錫排骨不勾芡 正修科大獲兩競賽三面金牌

2019-11-22 13:56

虎尾科大今年校慶外賓特別多 運動會也像國際大賽

2019-11-22 12:55

集結百位臨床謢理員及護理教師力量 催生臨床教案書

2019-11-22 10:07

三民家商 洪婉婷 雙料服裝金手「做不好就重來」

2019-11-21 23:00

員林家商家事類科勇奪4座金手獎 11選手獲優勝

2019-11-21 14:20

日本高校到瑞芳高工交流 跳竹竿、搓粉圓體驗台灣文化

2019-11-20 16:30

雲科大研發汽車先進駕駛輔助系統 成本勝大廠獲訂單

2019-11-20 16:22

科大學生赴日參賽奪冠男學生 感謝阿嬤的手尾錢保佑

2019-11-20 11:12

苗栗龍德家商創高職首例 改制為雙語國中小

2019-11-19 23:13

弘光科大培育無人機各機種考照 青農現場示範運用農作

2019-11-18 12:37

亞洲機器人運動競技大賽 機器人會「衝鋒陷陣」！

2019-11-16 19:16

首次全國青年景觀競賽 淡水商工作品「樸實」奪冠

2019-11-16 15:29

全國青年景觀賽 淡水商工「樸實」奪冠

2019-11-16 13:13

修平科大人資管理發展系 培育管理人才 成效斐然

2019-11-16 00:00

2019FHC中國國際烹飪藝術賽 高餐大奪5金18銀15銅

2019-11-15 16:41

小鎮輕旅遊獲優質獎 新生醫專深度旅遊平台免費使用

2019-11-14 15:23

南台科大曹傑凱精通3D列印 國際賽優勝校方表揚

2019-11-14 09:57

耶誕氣氛提早來 中州餐廚系薑餅屋翻糖蛋糕拿銀牌

2019-11-12 18:21
看更多

熱門文章

不等教部開鍘！校方急止血 中州科大校長、副校長記大過

2019-12-02 19:34

400多名港生「逃難」台大 數十戶教職員、家長供寄宿

2019-12-03 01:05

曾被朋友罵無聊...他堅持揭發中州科大學術醜聞

2019-12-03 12:25

高職跨科申請科大自傳多著墨 普通高中生多備3件作品

2019-12-03 09:18

明年二月就要用 高中歷史第二冊竟無版本過關

2019-12-02 21:32

首例！論文不符專業 研究所遭勒令停招

2019-12-02 23:55

489人申請訪問生 台大港生報到率約8成5

2019-12-03 00:31

明年二月就要用...高中歷史第二冊 零版本過關

2019-12-03 00:42

獨／首件大批原民遺骨歸還案 馬遠祖先兩年後還沒回家

2019-12-03 10:04

「不只是一間學校的問題」學界籲落實教學品保機制

2019-12-02 23:59

PISA評比 我數學全球第5、科學第10、閱讀17名

2019-12-03 16:12

籲先教會學生基礎 李家同：不要戴VR眼鏡決定教育政策

2019-12-03 15:36

大興飛修科2學生苦練有成 奪全國金手獎助升學出國

2019-12-02 18:54

阿兵哥吃的罐頭菜大變身 樹德家商辦軍民創意料理賽

2019-12-03 09:41

祖先遺骨返還案 馬遠村長：盼台大出錢建紀念碑

2019-12-03 10:19

刪臉書IG 他苦讀半年獲金融分析師共20證照

2019-12-03 15:48

多元表現成升科大主戰場？ 師憂教育資源不均

2019-12-03 09:55

「公費優勢不再」戲曲學院 朝偏鄉弱勢招生

2019-12-03 00:24

盼了64年！育賢國中環校步道啟用 老中青三代校友漫步

2019-12-03 12:40

假如廁所是運動場！ 國小廁所主打運動主題風

2019-12-03 11:42

高職生勝高中生 全國高中英文單字大賽樹德家商8連霸

2019-12-03 16:58

會考生活英語／【美食篇】 煮玉米濃湯

2019-12-03 12:00

歡迎在職、跨校共學 台師大表演所下學期首開夜間課程

2019-12-03 10:56

北醫大學生傳愛非洲 每年飛逾萬公里兒童牙科義診

2019-12-03 12:35

立志當獸醫 北科附工學生奪全國農業技藝競賽第一

2019-12-03 16:57

國際身障者日 教團指資源班生師比太高不利融合教育

2019-12-03 11:32

台南應用科大音樂系18教師奏世界名曲 明晚免費欣賞

2019-12-03 15:13

跟罐頭遊具說拜拜 中山大學創新遊具街頭邀兒童體驗

2019-12-03 15:51

高職學習歷程 技專參採定案

2019-12-03 14:22

高餐金牌國手謝協益獲教育部技職之光 3人獲技職傑出獎

2019-12-03 16:55

健行科大開網美拍照祕笈課 秒殺搶攻社群商機

2019-12-02 19:29

高教拓生源 戲曲學院開碩班 傳藝進修免登陸

2019-12-03 00:00

亞大學生參加首爾國際發明展 獲3金3銀5銅佳績

2019-12-02 18:37

新北拉近學子距離 找Youtuber林辰分享跨域閱讀

2019-12-03 15:18

台大原民遺骨返還延宕 管中閔：部落決定後會全力配合

2019-12-03 14:22

返還先人遺骨協商 馬遠部落：有感受台大誠意

2019-12-03 14:22

全國品德教育特色學校 台南慈濟高中和4國小獲殊榮

2019-12-02 18:45

高職生強化多元表現 家長憂加重資源不均現象

2019-12-03 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top