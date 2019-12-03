高餐金牌國手謝協益獲教育部技職之光 3人獲技職傑出獎

2019-12-03 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／即時報導



教育部今天舉行「第十五屆技職之光」頒獎典禮，國立高雄餐旅大學烘焙管理系學生謝協益在國際技能競賽表現優異，為國爭光獲競賽卓越獎；飲食文化暨餐飲創新研究生洪子絜、邱燕燕，以證照達人榮獲技職傑出獎；林灝珈則以創意料理達人，獲頒金牌國手謝協益獲技職之光。

21歲的謝協益，四年來沒有放假、沒有玩樂、沒有鬆懈，朝立下的目標一步步邁進，歷經長達一年的訓練，8月在俄羅斯拿下第45屆國際技能競賽烘焙金牌。他特別感謝勞動部提供資金的補助、培訓團隊的監督，學校師長與學長姐們傳承，還有家人支持。

高餐大食創所推薦洪子絜、邱燕燕與林灝珈三名學生全數獲獎。證照達人洪子絜曾獲第九屆馬來西亞國際美食養生大賽藥膳養生熱菜金牌，擁有中餐類烹調、中式麵食加工酥、飲料調製、烘焙食品、西餐烹調、餐旅服務等丙、乙級技術士證共16張，外加HACCP食品安全管制系統訓練(60A、B基礎、進階合格)、中華民國國際餐飲協會專業咖啡師立體雕花及教育部中級閩南語語言能力認證。

洪子絜出生外燴世家，遺傳祖父、父親好手藝，她說要將這個獎獻給天上的祖父，期許自己帶給師長給予的力量和信心，在餐飲這條路，闖出一番作為，未來深耕餐旅教職。

另一位證照達人邱燕燕，從小就喜歡在廚房看媽媽做菜，更喜歡看一堆人為了吃而忙碌。自認資質沒有同學好，所以靠著花比別人多好幾倍時間研習，考證照成了她自我驗證的驗收儀式。擁有14張丙、乙級技術士證照，涵蓋中式烹調、中式麵食加工、西餐烹調、烘焙食品、中式米食加工、肉製品加工、餐旅服務、調酒、門市服務等。

林灝珈表示，「料理是我的生活，餐飲是我的生命，教學是我的使命。」她是廚師」也是老師，擁有中餐烹調、烘焙食品、中式麵食加工等共14張丙、乙級餐飲廚藝類證照，國內外競賽獲獎無數，擔任過鐵板燒師傅、餐飲教師、主廚及品牌顧問，擁有業界完整經歷，目標是開發全新料理產品，成立個人品牌。