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高職跨科申請科大自傳多著墨 普通高中生多備3件作品

2019-12-03 09:18聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

大學招聯會上月底公告各校系參採普通高中學習歷程檔案定案版，技專校院參採技術型高中學習歷程檔案也同步定案，分為課程學習成果、多元表現和修課紀錄三部分，一系至多看9件課程學習成果、10件多元表現作品。

而在修課紀錄方面，技專校院招生策略委員會執行長、北科大教授簡良翰說，無論工業或商業群，多數技專科系都重視國文、英文兩科。多元表現最重視的三個項目是競賽表現、檢定證照、社團經驗。

各技專校院都有開放名額給普通高中生，簡良翰表示，北科就大約提供一成的名額。普通高中生要透過個人申請管道進技專，須留意技專和一般大學參採學習歷程有一處不同，就是技專校院審查普通高中生至多6件課程學習成果、但一般大學至多看3件。普高生若要考技專，可另準備3件作品。

如果是技高生申請技專，按招策會規畫，各系必採高二、高三的「專題及實習科目成果」，至多採6件。不少校系也看「其他學習成果」至多3件。簡良翰說，如果是機械科技高生報考科大機械系，上傳平時的專題作品即可。但如果技高生跨群科報考，例如商經科報考外語系，或是普高生考技專，可能沒有此類作品。建議跨考生在自傳多描述就學動機，因大學端看重的還是申請動機和態度。

三重商工校長林清南、士林商職校長曾騰瀧都說，學習歷程涵蓋面向多，能促進學生多元學習、適性發展，是正向的生涯發展指引。

招策會主任委員、北科大校長王錫福說，技職體系首重實作能力、專題學習成果，招策會所公告的內容，供做學生的學習和升學的準備方向。技職生更重要的目標是習得一技之長，奠定生涯發展基礎。

技專校院參採技術型高中學習歷程檔案定案，招策會說明相關內容。圖／取自技專招策會官...
技專校院參採技術型高中學習歷程檔案定案，招策會說明相關內容。圖／取自技專招策會官網
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