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亞洲機器人運動競技大賽 機器人會「衝鋒陷陣」！

2019-11-16 19:16聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

2019亞洲機器人運動競技大賽今午在正修科技大學登場，全台各級學校逾2000名選手同台，操控機器人「橫行霸道」、「衝鋒陷陣」，現場驚叫聲此起彼落。

參與競賽的選手來自各大專校院、高中及國中、小，共組成475隊競技。主辦的正修科大校長龔瑞璋說，機器人競技可以培養孩子的實作能力及創作精神，大家不管有沒有得獎，一定都收穫滿滿。

正修科大承辦13年亞洲機器人運動競技大賽，競賽項目每年推陳出新，今年推出機器人過關斬將、工業機器人大挪移、自走車障礙競速、自走車拐彎抹角、輪式機器人擂台爭霸、輪型機器人大挪移、自走車軌道齊步走、機器人闖三關、機器螞蟻賽跑、自走車撞球、機器人橫行霸道、自走車飛越障礙及機器人衝鋒陷陣等，考驗選手能耐。

其中「機器人過關斬將」一項，5分鐘內要操控機器人跨欄、鑽障礙、側向行走、上下樓梯及滑雪，許多選手因過於緊張，一個不小心就讓機器人跌坐甚至俯趴在地上，闖關過程驚險刺激。「工業機器人大挪移」則規定在兩分半內讓機器人通過廊道搬運小木箱再回到起點放置，稍有閃失機器人就可能撞上邊牆出局。

亞洲機器人運動競技大賽創辦至今已30年，由於參賽隊伍踴躍，97年起再增加「年中賽」。

2019亞洲機器人運動競技大賽，各地選手聚精會神操控機器人。記者王昭月／攝影
2019亞洲機器人運動競技大賽，各地選手聚精會神操控機器人。記者王昭月／攝影
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2019亞洲機器人運動競技大賽今午在正修科技大學登場，全台各級學校逾2000名選...
2019亞洲機器人運動競技大賽今午在正修科技大學登場，全台各級學校逾2000名選手同台競技。記者王昭月／攝影
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機器人正修科大

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