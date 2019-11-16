亞洲機器人運動競技大賽 機器人會「衝鋒陷陣」！

2019-11-16 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



2019亞洲機器人運動競技大賽今午在正修科技大學登場，全台各級學校逾2000名選手同台，操控機器人「橫行霸道」、「衝鋒陷陣」，現場驚叫聲此起彼落。

參與競賽的選手來自各大專校院、高中及國中、小，共組成475隊競技。主辦的正修科大校長龔瑞璋說，機器人競技可以培養孩子的實作能力及創作精神，大家不管有沒有得獎，一定都收穫滿滿。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

正修科大承辦13年亞洲機器人運動競技大賽，競賽項目每年推陳出新，今年推出機器人過關斬將、工業機器人大挪移、自走車障礙競速、自走車拐彎抹角、輪式機器人擂台爭霸、輪型機器人大挪移、自走車軌道齊步走、機器人闖三關、機器螞蟻賽跑、自走車撞球、機器人橫行霸道、自走車飛越障礙及機器人衝鋒陷陣等，考驗選手能耐。

其中「機器人過關斬將」一項，5分鐘內要操控機器人跨欄、鑽障礙、側向行走、上下樓梯及滑雪，許多選手因過於緊張，一個不小心就讓機器人跌坐甚至俯趴在地上，闖關過程驚險刺激。「工業機器人大挪移」則規定在兩分半內讓機器人通過廊道搬運小木箱再回到起點放置，稍有閃失機器人就可能撞上邊牆出局。