北科大配合國教課綱 攜手淡水圖推動親子勞作學程式
2019-11-10 09:09聯合新聞網 新北市訊
隨著資訊科技與人工智慧技術日新月異，國人相關素養與能力養成，成為國家教育發展重要課題。根據教育部十二年國教科技領域課綱規劃，國民小學學童程式語言概念與能力之養成，有別於國、高中階段將程式語言列為必修課程作法，轉為依學校資源條件與學生特性，藉由專題式、生活應用、動手實作等方式，從而將程式語言教學進行融入性的規劃。換言之，國小學童程式語言概念的接觸與能力養成，將受到教育環境差異的影響，致使學校軟、硬體上的落差，將可能導致學童在程式語言學習機會上的不同。
北科大文化事業發展系吳宇凡老師指出，學習程式可分成四個階段，第一是程式欣賞、第二是程式語法學習、第三是程式應用，最後才是將程式撰寫作為職業。部分國小學童受限於學校環境、規模及師資的影響，甚而連最基本的欣賞程式都無從接觸，遑論進入第二階段程式語法的學習，也因此相較於其他學習環境較好的學童需耗費更高的成本方能進一步學習。
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有鑑於此，國立臺北科技大學與新北市立圖書館淡水分館合作，除基於圖書館推動國人終身學習及弭平城鄉差距之責任與職能，並考量彼此社會責任實踐之義務，遂而針對國小三至六年級學童，以學童較能接受與喜愛之手工勞作為基礎，透過「錢幣分類機」的實作來講解其運作之程式演算概念，課程教師並於課堂上實際撰寫程式進行說明，從而使學童認識程式語言邏輯基礎，進一步欣賞程式。
新北市立圖書館淡水分館吳齊航主任表示，此次親子勞作學程式活動，是淡水圖書館首次與國立臺北科技大學合作，活動業於11/9星期六辦理，分作上午及下午兩個場次，參與人數包括北科大師生及報名活動之親子，共計百餘人。吳齊航主任同時強調，此次課程安排每組一至兩位北科大學生擔任指導，近距離進行教學與說明，使與會的學童及其家長能感受程式有趣之處並深入其邏輯概念。
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