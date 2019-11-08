刀片鍍上金屬玻璃 科大研究有望縮小手術後傷口

2019-11-08 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



手術刀鍍上金屬玻璃，術後的傷口復原速度更快了。台灣科技大學材料系教授朱瑾研發金屬玻璃鍍膜，只要在刀片鍍上一層薄薄的金屬玻璃，就能降低摩擦力，可應用於微創手術、口腔牙齒手術、去除腫瘤等。這項研究成果登上國際專業期刊「科學報導」，也獲今年國家新創獎新創精進獎。

台科大表示，朱瑾三年前先將摩擦係數低的金屬玻璃鍍層應用於針具上，減少針具與皮膚接觸之摩擦阻力，降低疼痛感。這次則是進一步將金屬玻璃鍍層應用於醫療刀具器械上，使其表面光滑、不沾黏、銳利度提升，有機會取代易剝落、有毒性的鐵氟龍鍍層。

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朱瑾研究金屬玻璃材質多年，這次與材料系碩士生廖文晢、曾冠瑋合作，針對金屬玻璃在刀具上的應用進行研究。朱瑾表示，金屬玻璃具有無晶界、表面平滑、表面疏水等特性，用在刀子上可以讓刀刃具有不沾黏、摩擦力小、提升銳利度的優點。同時，金屬鍍膜對人體無害、不易脫落，適合用在需要高度銳利性的手術刀。

他也指出，為讓刀片更銳利、不沾黏，需在表面塗上鐵氟龍，但是鐵氟龍有剝落的可能，也具有毒性，所以醫療上幾乎不使用鐵氟龍。金屬玻璃鍍層正好可以解決這個問題。